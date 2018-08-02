- Antalya'da bir daireden bilgisayar ve epilasyon cihazı çaldığı iddia edilen şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce Hüsnü Karakaş Mahallesi 3602 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş kat dairesinden hırsızlık gerçekleşti. Açık pencerenin sineklik telini kırıp içeri giren hırsız, evden masa üstü bilgisayar, laptop, hard disk, kulaklık ve epilasyon cihazı çaldı. Olay yeri inceleme ekipleri evdeki, parmak izinden hırsızlığı 25 yaşındaki Mehmet K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi.Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgede Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs aynı mahalledeki ikametinde gözaltın alındı. Hurdacıya satılan laptop ve şahsın evinde bulunan diğer malzemeler müştekiye teslim edildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.İHA