- Antalya’da özel bir eğitim kurumu, Osmanlı Devleti'nde çocukların okula başladığı günün şölene çevrildiği "Amin Alayı" etkinliğini gerçekleştirdi. Birinci sınıf öğrencileri mehteran eşliğinde yaptığı geçişle ve yapılan dualarla okula başladı.Muratpaşa ilçesinde ilkokul ve ortaokul olarak hizmet veren kurumun bahçesinde 2018-2019 yılı eğitim öğretim döneminin açılışı dolayısıyla program düzenlendi. Osmanlı Devleti’nde çocukların okula başladığı günün şölene çevrildiği "Amin Alayı" etkinliğinin yeniden hayata geçirildiği etkinlikte, birinci sınıf öğrencileri mehteran takımının gösterisiyle elinde Türk bayrağıyla geçiş yaptı. İl Müftüsü Osman Artan’ın yaptığı duaya öğrenciler, velileri ve öğretmenleri eşliğinde amin dedi. Bir öğretmenin yaptırdığı öğrenci duasının ardından, çocuklar sınıflarına girdi.Enerji Koleji Müdürü Arif Kulluk, yeni eğitim öğretim döneminin Antalya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda, ‘Amin Alayı’ kültürünü yaşattıklarının altını çizen Kulluk, “Besmelesiz iş güdük kalır. Geçen yıl besmele ve dualarla Osmanlıdan gelen amin alayını kültürünü yaşatma adına ilk adımı attığımız programı devam ettiriyoruz. Tabi ki besmele ile açmış olduğumuz okulun bir takım çevreleri birtakım mihrakları rahatsız etti. Ama bizim kültürümüzde, bizim geleneğimizde, bizim inancımızda besmelesiz iş güdük kalır. Besmele ayrıdır, berekettir” dedi. Hiçbir yerle bağ veya bağlantılarının olmadığının altını çizen Kulluk, amaçlarının düşünen sorgulayan bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise eğitimim her zaman siyaset üstü olduğuna değinerek, önemli bir kültürü yaşatan okulun, küresel rekabette ön sıralarda yer alacak yeni nesillerin yetiştirilmesi adımını attığını söyledi.İHA