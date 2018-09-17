- 2016’da eğitime başlayan Antalya’daki Türkiye’nin ilk tematik lise ve proje okulu unvanını kazanan uçak lisesinde, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi bugün başladı. Okula yeni kayıt olan ve hayatlarında ilk defa uçağı bu kadar yakından gören öğrenci ve veliler telefonları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı öğrenciler ise ilk defa bir uçağa binmenin ve dokunmanın heyecanını yaşadı.Antalya’nın Aksu ilçesinde 2016’da eğitime başlayan Antalya’daki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aynı zamanda Türkiye’nin ilk tematik lise ve proje okulu, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına ilkler ile başladı. Okula daha önce Almanya’dan havalandıktan sonra Antalya’ya iniş yaptığı sırada sağ iniş takımları kırılan, Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının 1,5 milyon dolarlık ihalede sonuç alınmayınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da araya girmesiyle 6 saatlik çalışmanın ardından okul bahçesine getirilmişti. Okulda 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi bugün başladı. Okula yeni kayıt olan ve hayatlarında ilk defa uçağı bu kadar yakından gören öğrenci ve veliler telefonları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı öğrencilerin uçağı gezme isteği ise Okul Müdürü Haldun Çevik tarafından geri çevrilmedi. Aileleriyle hayatlarında ilk defa uçağa binen bazı öğrenciler, heyecanlandıklarını ifade ettiler. Öğrenciler okulun kütüphane bölümünde oturarak kitap okudu. Bazı öğrenciler ise okulun özel bölümünde incelemelerde bulundu.Okul bahçesine konulan ve tekerleri de takılan uçağın içinde hummalı çalışma başlamış ve uçağın içerisi üç bölüme ayrılarak uçağın içi müze, kütüphane ve sinema salonu olarak işlev verdi. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Okul Müdürü Haldun Çevik, eğitim materyallerini zenginleştirmek için çalışmalarını devam ettirdi. Çevik hafta sonu gittiği Eskişehir 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığından öğrencilerine bir müjde vererek Türkiye’de hiçbir okulda olmayan F-4 Phatom Savaş Uçağı Kokpit Gösterge Paneli ile yine F-4 Phantom Savaş uçak motoru 2. yanma kazanını okula kazandırdı.Okulda bu yıl ilk defa 11’inci sınıf öğrencileri uçak sistemleri derslerine başlayacak. F4-F5 ve F16 savaş uçaklarının eğitiminde görev alan uçak gövde motorcu astsubayları okulda usta öğretici olarak göreve başlayacaklar. Bunun kendileri için bir ayrıcalık olacağını kaydeden Çevik, “Bu usta öğreticilerimiz çocuklarımıza deneyimlerini anlatacaklar. Öğrencilerimizin profesyonelleşmelerini sağlayacağız. Daha iyi bir yol almak için öğrencilerimiz yol kat etmiş olacak” açıklamasını yapmıştı.Geçmiş yıllara göre bu yıl daha heyecanlı ve hedeflerini daha da büyüttüklerini ifade eden Okul Müdürü Haldun Çevik, “Türkiye’de en yüksek puanla 9’uncu sınıf alan mesleki teknik lisesi olduk. Bugün öğrencilerimizi yolcu uçağımız ile karşıladık. Bu yolcu uçağımızın içerisinde öğrencilerimiz 4 yılını geçirecek. Uçak bakımı anlamında bir damga vurmak istiyoruz. Bu öğrencilerimiz yerli uçağımızda ve kendi uçak sanayimizde üst mertebelerde yer alacaklardır. Altın harflerle Türk havacılığına isimlerini yazdıracaklarına inanıyorum” dedi.2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına zengin bir materyal ile başladıklarını kaydeden Çevik, ”Eskişehir’den uçak motoru ve yanma kazanı getirdik. Atölyemiz şuanda Türkiye’de en zengin okuldur. Dünyada hiçbir okulda böyle bir uçak yok. Kokpitimiz orijinaldir. İçerisinde kütüphane vardır. Sinema salonumuz var. Bunlar bizim için bir ayrıcalık” açıklamasını yaptı. Bu yıl okulu kazanan ve hayatlarında ilk defa uçağa bindiklerini ifade eden öğrenciler ise, “İlk defa uçağa bindik. Heyecan duyduk. Türkiye’nin yerli uçağını biz üretmek istiyoruz” dediler.İHA