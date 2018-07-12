- Motosiklet park halindeki otomobilin altına girdi: 1 yaralı
- Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin kayarak park halindeki otomobilin altına girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yakup Emre T.’nin kullandığı 07 LD 514 plakalı motosiklet, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önünde devrilerek sürüklenmesi sonucu park halindeki otomobilin altına girdi. Yaklaşık 10 metre sürüklenerek otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü Yakup Emre T. yaralandı. Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özel Yaşam Hastanesine kaldırıldı. Yakup Emre T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
İHA