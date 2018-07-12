

- 8. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali başladı



- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali başladı.

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali Titreyengöl-Boğaz Mevki’nde başladı. 64 dönümlük çamlık alana, Türkiye’nin 81 ilinden ve yurt dışından binlerce motosiklet sevdalısı akın etmeye başladı.

Festival için gelen motosiklet tutkunları kayıt ve akreditasyon işlemlerinin ardından kamp alanındaki çadırlarına yerleşti. Festivalin ilk gününde Türkiye genelinden ve yurt dışından gelen 120 motosiklet kulübünden 5 bine yakın motosiklet tutkununun giriş ve kayıt yaptıracağı belirtildi. 3 gündür yapılan giriş ve kayıt işlemleri festival süresince devam edecek.



Festival rüzgarı

Motosiklet Festivaline Sırbistan, Bulgaristan, Danimarka, Almanya, İsveç gibi ülkelerden gelen motosiklet kulüpleri de oldukça fazla ilgi gösterdi. Manavgat Boğaz Mevkii’ndeki mesire alanında kurulan çadırlar, motosiklet stantları, yeme içme mekanları, motosiklet ve aksesuarlarının satış stantları ve müzik yayınları ile tam bir festival rüzgarı esmeye başladı.



Sözen’den ‘hoş geldiniz’ ziyaretleri

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, festivalin ilk gününde hoş geldiniz ziyaretleri gerçekleştirdi. Katılımcılarla tek tek sohbet eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, herkese iyi eğlenceler diledi. Festivalde gün içinde yer alacak yarışmalar, turnuvalar, geziler, eğlenceli aktiviteler, motosiklet güvenliği bilgilendirmelerinin yanı sıra, akşamları da ünlü sanatçılar sahne alacak. Festival bugün (11 Temmuz 2018 Çarşamba) saat 18.30 ile 20.00 arası kulüplerin buluşması ile başlayacak. Ardından DJ High One, Mc Tolga, 19.30-20.00 arası Motor Stunt Show- Magic Mocus, 20.00-21.00 arası Naklen grubu konseri, 21.30-23.30 Retrobüs grubu konseri, Full Gazz Party ve sahilde ayışığı gitar dinletisi ile devam edecek.



Festival programı

Festivalin ikinci günü (12 Temmuz) Perşembe günü turnuvalar, yarışmalar, güvenlik seminerinin yanı sıra ünlü motor şovmeni Troger Mokus nefes kesen bir gösteri yapacak. Aynı akşam Özgür Şarkılar grubu ve Haluk Levent konser verecek. 13 Temmuz Cuma günü Başkan Sözen’in konuşmasının ardından saat 21.30’da popüler sanatçı Manuş Baba sahne alacak. Festivalin son günü olan 14 Temmuz Cumartesi günü ise saat 18.00’de geleneksel motosiklet korteji gerçekleşecek. Aynı gün saat 21.00’de gerçekleşecek ödül töreninin ardından saat 21.30’da Gripin grubu şarkılarını Manavgatlılar ve motosikletseverler için söyleyecek.



“Çocuk istismarına hayır" mesajı

Festivallerin ana teması olan ‘çocuk istismarına hayır’ mesajı festival alanında gerek afişlerle gerekse film şeklinde gösterilerek farkındalık oluşturulacak.



İHA

