Meslek birlikleri gıda güvenliği için Güvenilir Eller’de buluştu

“Eğitim 5 ayrı bölümden oluşuyor”

- Alanya Belediyesi Güvenilir Eller Gıda Güvenliği Online Eğitim programı kapsamında, Türkiye’de ilk kez yerel yönetim desteğini sağlayarak Unilever Food Solutions’la örnek bir işbirliği başlattı.Alanya bölgesinde turizm ve yeme-içme sektöründen meslek birliklerine online gıda güvenliği eğitimi verilmeye başlandı. Bu kapsamda meslek odalarına ilişkin ilk Güvenli Gıda Eğitimi, Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası’na verildi. Odaya kayıtlı 180 kişi aynı anda Güvenli Gıda Eğitimi aldı.Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, ‘’Güvenilir Eller Projesi’’nin şeflerde gıda güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı ve bilgi açığını kapatmayı hedefleyen online bir eğitim programı olduğunu hatırlatarak, “İnanıyorum ki ilk kez Alanya Belediyesi olarak başlattığımız bu proje, diğer belediyelere de örnek olacak ve Türkiye geneline taşınmasına katkı sağlayacaktır” dedi.Eğitimin 5 ayrı bölümden oluştuğunu ifade eden Erdoğmuş, Online eğitim programının “Çapraz Bulaşma, Fiziksel ve Kimyasal Tehlikeler, Temizlik, Üretim Güvenliği ve HACCP uygulamaları” başlıkları altında toplandığını belirtti.Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, “İlçemizde topyekun bir eğitim seferberliğine başlayarak bir ilki başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda Alanya Belediyesine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.Eğitim programının sonunda Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp programa paydaş katılımcı olan Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci’ye ve eğitimi veren Akademisyen Yaşar Mete ‘ye plaket takdim ederek teşekkürlerini sundu.İHA