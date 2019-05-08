Mersin'in Erdemli ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında engelli bir kişi yaşamını yitirdi.Merkez Mahallesi'ndeki Hilal Apartmanı'nın 6. katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Dairenin mutfağında çıkan ve yayılan alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, fiziksel engelli Gökhan Sabah'ın (40) tekerli sandalyesiyle evden çıkamadığını belirledi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sabah'ın öldüğü tespit edildi.MERSİN (AA) -