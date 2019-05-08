Adana'da, polisin yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli kişi ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde şüpheli görülen yerlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda ise 968 uyuşturucu hap, 4,8 gram metamfetamin, 11 kök Hint keneviri bulundu, bununla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Bu arada, denetim kapsamına 6 bin 465 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 2-12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 13 firari hükümlü ile "terör örgütü propagandası yapma", "çocuğun nitelikli istismarı", "yağma", "dolandırıcılık" ve "tehdit" gibi çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.Trafik ekiplerince 2 bin 713 aracın kontrol edildiği denetimlerde 12 araca toplam 6 bin 805 lira para cezası uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi.Öte yandan, yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıyan 3 araç sürücüsüne de toplam 818 bin 394 lira para cezası uygulandı, kavşaklarda satıcılık ve dilencilik yapan 4 kişiye de işlem yapıldı.ADANA (AA) -