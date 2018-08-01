MEGİP, nitelikli eleman sorununa merhem olacak

MEGİP, nitelikli eleman sorununa merhem olacak
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Isparta Düğün Salonları
  - MEGİP, nitelikli eleman sorununa merhem olacak   
 
- İstihdam seferberliği kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) hayata geçirildi. MEGİP Projesi ile 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek.   
  Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde hayata geçirilecek proje ile ilgili açıklamada bulundu. 
  Nitelikli eleman sorununun iş dünyasının sürekli gündeminde olan bir problem olduğunun altını çizen Çetin, "   Meclis ve meslek komitelerimize yaptığımız dönemlik anketlerde öne çıkan sorunların başında nitelikli eleman konusu mutlaka yer almaktadır.  Bu soruna merhem olabilmek adına İŞKUR ve TOBB arasında iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi hedefiyle bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında; kamu - özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatacağız. Protokolün geçerli olduğu iki yıl boyunca Oda-Borsalar ile İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilecek."ifadelerine yer verdi. 

  "Kursiyerlere cep harçlığı" 
  Kursiyerlerin eğitim ücretlerinin İŞKUR  tarafından karşılanacağını kaydeden Davut Çetin, "  Eğitimler, 160 fiili iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacak. Bu eğitimlere katılan kursiyerler cep harçlığı alacaklar. İŞKUR, kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacak. Kurslar işverenler için de çalıştıracağı elemanı tanıma imkanı sağlıyor. İşveren programa dahil olarak, işe almayı planladığı kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleyebilecek. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecekler."dedi. 

  "İşveren, nitelikli iş gücü ihtiyacını bildirsin" 
  Çetin şu bilgileri paylaştı: " Bu noktada ilk etapta üyelerimizden beklentimiz; hangi meslekte, hangi nitelikte iş gücüne ihtiyaç duyduklarını İŞKUR veya ATSO'ya bildirmeleri. Böylece piyasada karşılığı olan nitelikte elemanlar yetiştirilebilecek ve yetişen iş gününe de istihdam yaratılabilecek. Hem işveren, hem iş gören hem de ülke ekonomisi kazanacak." 
  Başkan Çetin, konuya ilişkin detaylı bilginin  www.milliistihdamseferberligi.com/megip internet bağlantısından edinilebileceğini sözlerine ekledi. 
 
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İHA                             
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