Hastane önünde yürek burkan görüntü

Hastane önünde yürek burkan görüntü
TÜRKİYE
G.Tarihi: 01.08.2018 18:44
0
Isparta Düğün Salonları
  - Hastane önünde yürek burkan görüntü 
  - Antalya’da kanser hastası 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımdaki 50 günlük yaşam savaşını kaybetti 
  - Acılı anne çocuğunun cenazesini bırakamadı 
 
752x395_hastane_onunde_yurek_burkan_goruntu_1533112743874

   
- Antalya’da kanser hastası 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımdaki 50 günlük yaşam savaşını kaybetti. Yıkılan acılı anne, kucağına aldığı çocuğunun cenazesini uzun süre bırakmadı. 
  Isparta’da yaşayan duvar kağıdı ustası Hüsamettin Çetin (34) ve ev hanımı Seher Çetin’in (25) 2 yaşındaki çocukları Muhammet Selim’e, bir süre önce kan kanseri teşhisi konuldu. Enfeksiyon nedeniyle durumu ağırlaşan Muhammet Selim Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 50 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yoğun bakımda tutulan minik çocuk, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çetin, ailesi çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.  
 
  Oğlunun cenazesiyle gezdi 
  Oğlunun ölümünü kabullenemeyen anne Seher Çetin ise, çocuğunun cenazesiyle hastane koridorlarında dolaştı. Genç anne yakınlarının tüm isteğine rağmen çocuğunun cenazesini vermedi. Kimseye aldırmadan hastane önüne oturup çocuğunun cansız bedenini seven Seher Çetin, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Hastane görevlileri ve yakınlarının telkinleriyle acılı annenin kucağından alınan çocuk, ardından morga indirildi. 
   
  "Anne bir saat gezdirdi" 
  Arkadaşının çocuğunun 50 gündür hastanede yattığını belirten Uysal Demir "Bugün sabah saatlerinde çocuk vefat etti. Ardından anne çocuğu kucağında gezdirmeye başladı. Hastanenin içinde ve dışarıda gezdirdi. Anne hastanenin önüne çıktı. Bir saat kucağında çocuğunu gezdirerek, ninniler söyledi. Kendisini zor ikna ettik" dedi. 
 
AW457697_01AW457697_02


İHA                        
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...
Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı
Isparta Valisi Günaydın: "Okullardaki bakım ve onarım çalışmalarınında sona gelindi."
Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacak
TÜM ISPARTA’YI AYDINLIĞA KAVUŞTURDUK
KIRKPINAR’IN RÖVANŞI ISPARTA’DA
Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde
ISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu
Milyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu!
Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...
Kamuda yeni dönem başlıyor! Yaygınlaştırılacak
Isparta'da lavanta fidanının üretim üssü Eğirdir
Ünlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldi
"Çocuğunuzun nereye gittiğini iyi bilin"
ISPARTA BELEDİYESİ ÜCRET ALMADAN DEĞİŞTİRECEK!
Turizm profesyonelleri Isparta ve Burdur’u keşfetti
Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
Müjde! Başvuran o paraları geri alabilir
Isparta SDÜ Öğrencisi Balkan şampiyonu oldu SDÜ ÖĞRENCİSİ BALKAN ŞAMPİYONU OLDU
Isparta'da üniversite mezunu boya ustasından teknolojik çözüm: Mobil Usta
BEDELLİ ASKERLİKTE YENİ GELİŞME...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Ölümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALIISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI29 Temmuz 2018
Ünlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldiÜnlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldi31 Temmuz 2018
E-devlet'de yeni dönem! Bugün başladıE-devlet'de yeni dönem! Bugün başladı29 Temmuz 2018
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli olduKurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu31 Temmuz 2018
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildiBankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi29 Temmuz 2018
Milyonlarca emekliye müjde: Ödemeler bugün...Milyonlarca emekliye müjde: Ödemeler bugün...26 Temmuz 2018
Müjde! Başvuran o paraları geri alabilirMüjde! Başvuran o paraları geri alabilir30 Temmuz 2018
Yaban domuzları korkutuyor Yaban domuzları korkutuyor 28 Temmuz 2018
Yeni ev alanlar dikkat: Tapu harcını geri alabilirsinizYeni ev alanlar dikkat: Tapu harcını geri alabilirsiniz27 Temmuz 2018
Binlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatıBinlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatı29 Temmuz 2018
ISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYORISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR01 Ağustos 2018
Isparta’da trafik kazası Isparta’da trafik kazası 27 Temmuz 2018
Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...31 Temmuz 2018
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı27 Temmuz 2018
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjdeMilli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde01 Ağustos 2018
Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı 30 Temmuz 2018
Isparta'da bu tarihlerde planlı elektrik kesintisi olacak!Isparta'da bu tarihlerde planlı elektrik kesintisi olacak!26 Temmuz 2018
Isparta'da 1. Domates ve Karanfil FestivaliIsparta'da 1. Domates ve Karanfil Festivali29 Temmuz 2018
Isparta'da ‘Uluslararası Sanat Çalıştayı’ Isparta'da ‘Uluslararası Sanat Çalıştayı’ 26 Temmuz 2018
ISPARTA GÜMÜŞGÜN ESKİ ADINA KAVUŞTU! BALADIZ OLDUISPARTA GÜMÜŞGÜN ESKİ ADINA KAVUŞTU! BALADIZ OLDU26 Temmuz 2018