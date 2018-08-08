- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Sarılar Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İbrahim A.’nın kullandığı 32 KF 624 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan T. idaresindeki 07 NNP 14 plakalı hurdacı kamyoneti kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Her iki aracında refüje çıktığı kazada kamyonet sürücüsü Ramazan T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ramazan T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İHA