Antalya’nın Kumluca İlçesinde Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu’na katılan aday kasaplara teorik ve uygulamalı eğitim verildi.Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslar bir hafta sürdü ve 20 kursiyer katıldı. Bir hafta boyunca teorik eğitim alan kursiyerler kurs sonunda uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda İlçe Müftülüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü personeli de görev aldı.Kurban Bayramı’nda yaşanan kazaların azaltılması ve kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için açılan Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu’nda kursiyerlere kurban kesimi de öğretildi. Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Binasında verilen teorik kurslardan sonra Kumluca Belediyesi Mezbahanesinde uygulamalı eğitim alan kursiyerler, kurban kesiminin dini yönü, hijyen ve bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirildi.Kursiyerlere özel bir kesimhanede de profesyonel kasaplar tarafından canlı olarak kurban kesim öncesi muayene, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme eğitimleri, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları (zoonoslar) tanıma ve tedbir alma, et muhafaza işleme ve tüketimi ile ilgili uygulamalı eğitimler verildi. Kurban kesiminin tüm inceliklerini uzmanlardan öğrenen kursiyerler, eğitimlerin sonunda sertifikalarını Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nden alacaklar.Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü Hayvan sağlık Şubesi Veteriner Hekimi Aysu Zengin kurbanlık hayvan seçilirken önce sağlıklı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kurban edilecek hayvanın genel görünümü açısından hasta ve düşkün görünmemesi gerektiğine dikkat çeken Zengin, " Hayvanın ağız, burun, kulak ve anal deliklerinden kan geliyor olmaması, ateşli olmaması, halsiz ve düşkün olmaması gerekiyor. " dedi. Kesim sonrasında da dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Zengin, etin rengi, kalitesi ve görünümünün önemli olduğunun altını çizdi. Karın boşluğundaki dokuların sağlıklı olup olmadığı, karaciğeri, karın duvarı ve akciğerlerinde bir lezyon fark edildiğinde kesinlikle o organın yenmemesi ya da sağa sola atılmaması gerektiğini söyleyen zengin, " Atılırsa kedi ve köpekler yabani hayvanların bu etleri yemesi ya da organları yemesi sonucunda zoonos hastalıklar bulaştırmış oluyoruz. Vatandaşlarımız kurbanlıkların sakatatlarını derin bir çukura gömmeleri ve üstüne kireç dökmeleri gerekiyor. Kanla bulaşan hastalıklara neden olmamak için kurban kanlarının temizlenmesi lazım” dedi.İHA