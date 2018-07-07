- Manavgat ilçesinde ot yangına giden itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; D-400 Karayolunda Ulualan bölgesine ot yanına giden Hilmi K. idaresindeki 07 JV 578 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı ile kavşaktan dönen Yakup Y.’nin kullandığı 07 ERM 71 plakalı araç Demokrasi Kavşağında çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücü Yakup Y. ile oğlu Salih Y. ve Özgür H. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.İHA