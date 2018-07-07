- Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Mavikent Deniz Şenliği etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde yapılan etkinlikler protokol üyeleri tarafından denize çelenk bırakılması, şenlik tertip komitesi üyelerine ve sponsorlara plaket takdim edilmesi ile başladı. Ardından yüzme, su altında en uzun süre kalma ve yağlı direkten bayrak alma yarışları gerçekleştirildi. Yarışmalar öncesi Moğolistanlı Akrobasi Grubu ve Anadolu Halk Oyunları ekibinin gösterisi izleyenlerden beğeni topladı. Etkinliğe, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Cengiz Kaya, Emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı Yalçın Acargül, daire amirleri, STK temsilcileri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, “Mahallelerimiz kendi yöre özelliklerine göre şenlikler yapıyor. Biz de belediye olarak destek veriyoruz. Önce vatandaşlarımızda çevre bilincini oluşturmalıyız. Çevre kirli olursa, kirlettiğimiz alanda en önemli hakkımız olan yaşama hakkımız var mıdır? Denizi, havayı, içme suyunu kirletmişsiniz, kirlenmiş bir ortamda hayat hakkını kullanmanız mümkün mü? Bu yüzden çevremizi temiz tutmalıyız” dedi.Konuşmanın ardından 50, 100 ve 200 metre yüzme, su altından en uzun süre kalma ve yağlı direkten bayrak alma yarışları gerçekleştirildi. 50 metre yüzme yarışında Yiğit Sevgül, 100 metre yüzme yarışında Alperen Bizimtuna, 200 metre yüzme yarışında Haktan Yorgancı ve 100 metre sırt üstü yüzme yarışında Levent Taşkın birinci oldu. Su altında bekleme yarışında ise İlyas Acar su altında en fazla süre kalarak birinciliği elde etti.Etkinliğin en ilgi toplayan yağlı direkten bayrak alma yarışında ise yarışmacılar yağlı direkten bayrağı alabilmek için büyük mücadele verdiler. Zaman zaman kayarak tehlike atlatan yarışmacılardan Hasan Çüm yağlı direkten bayrağı alarak birinci oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verilirken, yağlı direkten bayrak alma yarışında birinciliği elde eden ise Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven tarafından 3 bin lira para ödülü verildi.İHA