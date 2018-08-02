- Manavgat Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları tamamlanan Manavgat Kent Müzesi, Cuma günü açılıyor.Manavgat Kent Müzesi’nin yapım çalışmaları tamamlandı. Rauf Denktaş Köprüsü altında oluşturulan Manavgat Kent Müzesi’nin açılışı 3 Ağustos 2018 Cuma Günü Saat 19.00’da açılacak.Konusunda uzman tecrübeli bilim ekibi, Eski Hisar Mahallesi ile Örnek Mahallesi’ni birleştiren Rauf Denktaş yaya köprüsünün altındaki bin 200 metrekarelik alanda oluşturulan Kent Müzesi’ni yaklaşık 1 yılda tamamladı. Girit Kültürü, Yörük Kültürü ve Manavgat yerli halk kültürünü anlatan 3 binden fazla parça eserin toplanarak titizlikle yerleştirildiği Kent Müzesi’nde iç ve dış alanda 50 sahneleme yer alıyor. 1 adet kütüphane, 2 sinevizyon bölümü, 1 yörük çadır bölümü, 1 zanaat bölümü, 1 tarım bölümü, 1 tarımsal üretim bölümü, 1 gelenek görenek, dokuma ve müzik bölümü, 1 yemek kültürü bölümü, 1 Manavgat’ın doğal zenginlikleri bölümü ve 1 müze kafeden oluşan Kent Müzesi toplam 14 odadan oluşuyor.Küratörlüğünü Prof. Dr. Nevzat Çevik’in yaptığı Manavgat Kent Müzesi’nin Mimari Projesi Devrim Çimen, Grafik Tasarım çalışmaları ise Graphx Ajans tarafından yapıldı. Müzenin Bilim Ekibinde ise yer alan Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Prof. Dr. Hüseyin Alanyalı Antik Dönemler çalışmalarında, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bahset Karaca Osmanlı Dönemi çalışmalarında, Mahmut Öz Osmanlı Arşiv Belgeleri çalışmalarında, Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Fatih Uslu Yörük Kültürü çalışmalarında, Prof. Dr. Ali Erdoğan Fauna ve Kuşlar çalışmalarında, Prof. Mehmet Öz ve Uzman Rızvan Tunç Kurbağa ve Sürüngenler çalışmalarında, Doç. Dr. Mustafa Yavuz Memeliler çalışmalarında, Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Candan Aykut Flora çalışmalarında, Hüseyin Çimrin Turizm hikayelemesi çalışmalarında yer alırken, yine Prof. Dr. Nevzat Çevik ve Serhat Karakaya ise teşhir ve tanzim çalışmalarına katkı koydu. Tevfik Köymen ise fotoğrafların derlenmesine katkı yaptı.Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Kent Müzesi, Manavgat’ımızı simgeleyecek en önemli projelerimizdendir. Kent Müzemizin sahibi halktır. Biz de Manavgat’ımızda halkımızın ev sahipliğinde oluşturduğumuz müzemizi açıyor olmaktan büyük onur duyuyoruz. Müzemizden yerli ve yabancı turistler ve halkımız, kentimiz hakkında bütün bilgilere buradan sahip olacak. Müzemiz için çalışan başta bilim ekibi olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Manavgat Kent Müzesi’ni halkımızla buluşturmakta büyük mutluluk duyuyorum. Kentimizi simgeleyen müzemizin açılışına tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm Manavgat halkını Kent Müzesi’nin açılışına davet etti.İHA