Antalya’da gurbetçi turistler de rekor kırdı

Antalya’da gurbetçi turistler de rekor kırdı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Antalya’da gurbetçi turistler de rekor kırdı 
  - Gurbetçi turistlerde, son 4 yılın ilk 7 ayında hiç 300 bin rakamına ulaşamayan Antalya’ya, 2018 yılı Temmuz ayı itibariyle 320 bin 936 gurbetçi turist geldi   
  - Temmuz ayı sonu itibariyle 7 milyonun üzerine çıkarak yeni bir rekor daha kıran Antalya’da, Rus ve İngiliz turistlerdeki artış dikkat çekti 
 
- Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran ve Temmuz ayı sonu itibariyle 7 milyonun üzerine çıkarak yeni bir rekor daha kıran Antalya’da, Rus ve İngiliz turistlerdeki artış dikkat çekti. Kente ilk 7 ayda 2 milyon 621 bin 608 Rus, 335 bin 321 İngiliz turist geldi. Toplam turist sayısında rekor kıran Antalya, gurbetçi vatandaşlarda da rekor kırdı. Buna göre son 4 yılın ilk 7 aylık periyodunda yurt dışından havayoluyla gelen gurbetçi sayısında hiç 300 bin rakamına ulaşamayan Antalya, 2018 Temmuz ayı itibariyle 320 bin 936 gurbetçi sayısına ulaştı.   
  Antalya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki 7 aylık dönem ve Temmuz ayındaki turizm rakamlarını açıkladı. Temmuz ayı sonu itibariyle 175 ülkeden 7 milyon 14 bin 875 turist ağırlayan kenti en çok ziyaret eden 2 milyon 621 bin 608 turist sayısıyla Ruslar olurken, Rusları 1 milyon 117 bin 623 ile Almanlar, 434 bin 256 turistle Ukrayna ve 335 bin 321 turistle son 4 yılın ilk 7 ayındaki rakamlara göre büyük artış gösteren İngilizler takip etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 5,3 milyon olan turist sayısı, 2018 yılının aynı döneminde 1 milyon 669 bin ile yüzde 31.24’lik bir artış gösterdi. 
 
  İngiliz ve Ukraynalı turistte dikkat çeken rekor 
  Rakamlarda Ruslar’ın yanı sıra İngiliz ve Ukraynalı turistlerde yaşanan artış da dikkat çekti. En iyi dönem olarak bilinen 2014-2015 yıllarının ilk 7 ayında 160 bin ile 190 bin arasında seyreden Ukraynalı turist sayısı, 2018 Temmuz ayı sonu itibariyle 434 bin 256 rakamına, yine son 4 yıldır aynı dönemde hiç 300 bin rakamına ulaşamamış İngiliz turistler ise 335 bin 321 rakamına ulaştı. 
 
  Almanlar turiste de artış var 
  Antalya'nın en çok turist ağırladığı ikinci ülke Rusya’dan sonra Almanya oldu. 2016 ve 2017 yıllarında ciddi düşüş yaşanan Almanya’dan gelen turist sayısı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 32 oranında artış gösterdi. Kente 7 aylık dönemde 1 milyon 117 bin 623 Alman turist geldi. Her ne kadar 2014 ve 2015 yılındaki rakamların gerisinde kalınsa da toparlanma yılı olarak adlandırılan 2017’nin aynı dönemine göre büyük bir artış sağlandı. Alman turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 271 bin arttı. 
 
  Yerli turist rekoru 
  Yabancı turistte yaşanan rekor artışlar gurbetçi turiste de yansıdı. Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, ilk 7 aylık periyotta kente havayoluyla gelen 7 milyon 14 bin 875 turistten 6 milyon 693 bin 939 turistin yabancı, 320 bin 936’nun ise yerli olduğu açıklandı. Gurbetçilerde 7 aylık dönem verilerine göre hiç 300 bin rakamına ulaşamayan Antalya, yabancı turistte olduğu gibi son 4 yılı geride bırakarak gurbetçilerde de ayrı bir rekor daha kırmış oldu. 
 
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İHA
                                         
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