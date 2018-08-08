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Manavgat Barış Suyu Festivali başlıyor

Manavgat Barış Suyu Festivali başlıyor
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  - Manavgat Barış Suyu Festivali başlıyor   
 
- 22'inci Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali 9-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.   
  Irmağı, şelalesi, denizi, tarihi hazinesi ve eşine az rastlanır doğal güzellikleriyle büyük bir üne sahip olan Manavgat’ta her yıl düzenlenen,  Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali’nin 22’ncisi bu yıl da büyük ses getirecek. 
  Manavgat Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, Manavgat Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. 
  Festival ilk olarak 9 Ağustos 2018 Perşembe günü, Cumhuriyet Meydanı’na kurulacak olan Festival Köyü ile başlayacak. 9-12 Ağustos tarihleri arasında saat 16.00’dan 21.00’e kadar Cumhuriyet Meydanı’nda açık kalacak Barış Suyu Festival Köyü’nde, atölye etkinlikleri, sanat stantları, workshoplar, oyun alanı, dans gösterileri, turnuvalar, yarışmalar, karaoke, zumbashow, su sporları nehir gösterileri, çocuk tiyatrosu, konserler ve daha birçok etkinlik yer alacak. Turnuvalara katılmak isteyenler Festival Köyü’ndeki Manavgat Belediyesi standına başvuru yapabilecek. Festival kapsamında ayrıca 10-12 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezifuaye alanında fotoğraf sanatçısı Serkan Köse’nin ‘Panorama Manavgat Drone Fotoğraf Sergisi de açılacak. 

  "Konserler" 
  Festivalde 10-11-12 Ağustos tarihlerinde sanatçıların yer alacağı ana sahne konserleri, Atatürk Kültür Merkezi Meydanı’nda yapılacak. Konserlerde ilk olarak 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 20.00’de İpek Demir ve saat 21.30’da Hadise sahne alacak. Festivalin üçüncü günü 11 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de Yüksek Sadakat Grubu ve 21.30’da İrem Derici konser verecek. Festivalin son günü 12 Ağustos 2018 Pazar günü ise saat 20.00’de Jehan Barbur ile saat 21.30’da Serdar Ortaç vatandaşlarla buluşacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de festivalde Manavgat halkına hitaben bir konuşma gerçekleştirecek. 

  "Başkan Sözen'den davet" 
  Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, her zamankinden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu Türkiye’de, Manavgat’ta düzenlenecek olan Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali’nin barış, dostluk, sevgi ve kardeşliği pekiştireceğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Tüm vatandaşlarımızı Manavgat’ta düzenleyeceğimiz festivalimize davet ediyorum” dedi. 
 
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İHA
                                         
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