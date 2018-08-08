- Dünya evine girmek için 08.08.2018 tarihini seçerek Konyaaltı Belediyesi’ne müracaat eden 15 çift mutluluğa ilk adımlarını attı. Konyaaltı Belediyesi nikah memurları, nikah tarihini özel ve anlamlı kılmak isteyen çiftler için yoğun bir mesai harcadı. Nikah memurları saat 12.00’de nikah kıymaya başlayarak, her 20 dakika da bir nikah kıydı. Evlenmek isteyen çiftler aylar öncesinde bu tarihi tercih ettiklerini belirterek, nikah tarihlerinin unutulmaz olmasını istediklerini söyledi.Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te nikahı kıyılan tüm çiftlere mutluluklar diledi. Başkan Böcek, “Zaman zaman böyle özel tarihlerde nikah yoğunluğu yaşanıyor. Normalde günde 5-6 nikah kıyıyoruz. 08.08.2018 tarihinde bu sayı üç katına çıktı. Böyle güzel bir tarihte evlenen tüm çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi.İHA