Manavgat’a Nilüfer Sokak

Cepheleri de yenilendi

- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde kent güzelleştirme çalışmaları kapsamında trafiğe kapalı 7019 Sokağın üstü nilüfer çiçekleri ile kapatıldı. Güzelleştirilen sokağa, Aralık ayı meclis toplantısında “Nilüfer Sokak” adı verildi.Manavgat Belediyesi, cadde ve sokak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, son olarak Yukarı Hisar Mahallesi’nde başlatılan Manavgat Kent Meydanı projesindeki trafiğe kapalı 7019 Sokak’ta Çiçek Sokak görünümü için çalışma başlattı.Manavgat Belediye Meclisi Aralık ayı meclis toplantısında ise çalışma yapılan 7019 Sokağa, “Nilüfer Sokak” adının verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Manavgat Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında gündemin 1. maddesi olan, Manavgat Kent Merkezinde yapılan Meydan-Cephe iyileştirme gibi çalışmalar kapsamında Yukarı Hisar Mahallesi 7019 Sokak’ta nilüfer desenli renkli gölgelik uygulaması yapılmış olup, “Nilüfer Sokak” isminin verilmesi” maddesi oy birliği ile kabul edildi.Aralık ayı Meclis toplantısında konuşan Başkan Şükrü Sözen, “Kent Meydanı düzenlememiz kapsamında etrafındaki sokakları da yeniliyoruz. Bu çalışmalar yapılırken, ticaretin de yoğun olduğu bu eski sokağımızı cepheleri ile birlikte yenileyerek güzelleştirdik. Nilüfer desen çalışması ise burayı güzelleştirmek için yapıldı. Kentimizde bu tür çalışmalarımız devam edecek. Manavgat’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.İHA