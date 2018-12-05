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Öğrenciler akvaryumda stres attı

Öğrenciler akvaryumda stres attı
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         - Öğrenciler akvaryumda stres attı   
 
- Antalya Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon gezileri düzenlemeye devam ediyor. Konyaaltı, Aksu ve Serik’ten gelen yaklaşık 600 öğrenci, tünel akvaryumunu gezdi.   
  Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, öğrencilerin zorlu üniversite sınavı sürecinde motivasyonlarını yükseltmek için anlamlı etkinlikler düzenliyor. Konyaaltı, Serik ve Konyaaltı ilçesinden yaklaşık 600 lise son sınıf öğrencisi Antalya Akvaryumda unutulmaz bir gün yaşadı. Su altının büyüyü dünyasını ilgiyle inceleyen öğrenciler, sınav stresinden uzak dolu dolu bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de gezide öğrencileri yalnız bırakmayarak, heyecanlarına ortak oldu. 
  Türel, öğrencilere iyi bir planlama yapmaları öğüdünü vererek; “Bir taraftan derslerinize çok yoğun çalışıyorken bir taraftan da sosyal yaşamınıza da zaman ayırmanız gerekir. Derslerinizdeki motivasyonunuz ve başarınız artsın diye sizlere böyle programlar gerçekleştiriyoruz” dedi. 
 
 “Çok çalışın” 
 Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğine vurgu yapan Türel, “Şunu unutmayın ki lise yıllarımda biri bana belediye başkanı olacaksın dese, inanmazdım aklımın ucundan da geçmezdi. Ama çalışınca, gayret edince her şey oluyor. İnşallah sizin içinizden de belediye başkanları, büyük devlet adamları çıkacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Ailelerinize, okuldaki arkadaşlarınıza benden selam götürün. Ben de bu vesile ile sizleri görmekten dolayı çok mutlu oldum” diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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