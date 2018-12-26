Milyonlarca kişiye müjde! 541 TL zam yapılacak

Asgari ücret yüzde 26,05'lik zamla net 2 bin 20 TL olmasının ardından 13 milyon emekli de kendi maaşlarına yapılacak zammı merak etmeye başladı.



Yaklaşık 10 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 26,5’lik zam ile birlikte net 2 bin 20 TL oldu. Asgari ücretteki yüzde 26,05’lik zamla birlikte 13 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yapılacak zammı merak etmeye başladı.



ŞUANDA EMEKLİ MAAŞLARI



En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL



ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMI BEKLENİYOR



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 1,44 gerilemiş, buna göre Temmuz-Kasım ayları enflasyonu yüzde 10,65 çıkmıştı. Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.



541 TL ZAM YAPILACAK



2018 yılı için en düşük emekli maaşı ek ödeme dahil 1002 lira iken, bu maaşa kasım ayı enflasyon farkı olan 10,65’lik artış eklendiğinde 2019 yılı SSK ve Bağkur emekli aylığına ek ödemeler dahil en düşük 108,68, en yüksek ise 541,36 TL zam yapılması bekleniyor.



Son enflasyon verilerine göre ek ödemesiz emekli maaşları şu şekilde olacak:



1500 TL olan maaş 1,659 TL,



2000 TL olan maaş 2,212 TL,



3000 TL olan maaş 3,319 TL,



35000 TL olan maaş 3,872 TL,



4500 TL olan maaş ise 4,978 TL’ye kadar ulaşacak