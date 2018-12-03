Kumluca'da develere havut giydirme töreni

- Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde Develere Temsili Havut Giydirme Töreni Yapıldı.Kumluca Karatepe stadında düzenlenen törene Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Başkanı İsa Bircan, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, deve sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Bir Yörük geleneği olan develere havut giydirme töreninde konuşan Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş; “Her yıl devam etmekte olan develerimize havut giydirme törenimizi bu yılda devam ettirmekteyiz. Bugün sezonumuzun açılışı oluyor. İnşallah develerimize kazasız belasız bir sezon geçirir” dedi.Deve Sahibi Mehmet Aydın; “Eskiden beri deve kültürümüz olan Havut Giydirme Töreninde burada toplanmış bulunmaktayız. Devlerimizi havutladık. Güreş sezonunun devlerimize hayırlı olmasını cenabı Allah’tan temenni ve niyaz ediyorum. Bu topluluğumuz kültürümüzün devam etmesi için buradadır. Bu yıllardır devam etmektedir. Allah develerimizin tabanını düz bastırsın” dedi.Develere temsili havut giydirme töreninin ardından dualar eşliğinde yılın ilk deve güreşi yapıldı. Katılımcılara protokol üyeleri tarafından pilav kavurma ve ayran ikramı yapıldı.İHA