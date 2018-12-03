Alanya’da 202 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 202 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda Cumali H. (24) ve Şıh Mustafa Y.'nin (55) Adana’dan Alanya’da çok miktarda uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bu sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası 2 şüpheliyi Mahmutlar Mahallesi’nde 07 ABL 99 plakalı otobüsten indiğini tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan Cumali H.’ye yapılan üst aramasında 220 adet çeşitli türlerde uyuşturucu ele geçirilirken, diğer şüphelide ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.İHA