

- Kültürel Mirası Koruma yarışmasında kazanan belediyeler açıklandı



- Kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla 2001 yılından bu yana Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada kazanan belediyeler belli oldu.

Bu yıl 17.’si gerçekleştirilen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün sahibi, kent merkezi ve çevresinde uyguladığı bütüncül koruma programı ile Melikgazi Belediyesi oldu. 62 belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada 5 farklı kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri, 15 Kasım Perşembe günü Antalya’da gerçekleşen YAPEX Restorasyon Fuarı’nda düzenlenecek töreni ile verilecek.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması 2017” ödüllerinde kazananlar belli oldu. TKB’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan yarışma jürisi 62 tarihi belediyeden gelen 123 çalışmayı inceledi. Jüri sonuçlarına göre 1 Koruma Büyük Ödülü, 3 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Süreklilik ve 31 Başarı dalında proje ödüle değer görüldü.

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne bu yıl Melikgazi Belediyesi layık görüldü. “Melikgazi kent merkezi ve çevresinde uygulanan bütüncül koruma programı” isimli projesiyle yarışmaya katılan Melikgazi Belediyesi, kent bütününe ve çevresine yayılan koruma yaklaşımı nedeniyle büyük ödülün sahibi oldu.



3 Belediyeye jüri özel ödülü

Jüri Özel Ödülü ise farklı ölçekte ve kapsamda proje sunan Akseki, Kula ve Seyhan Belediyelerine verildi. “Akseki Ticaret Müzesi, Zilalci Konağı ve Bademli Han Restorasyon Projeleri, Sarı Hancılar Han Restorasyonları ve Cevizli Metin Sözen Sokağı Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında bölgesel ölçekteki kültür yolu rotasının üzerinde odak noktaları yaratarak, bütüncül bir koruma programı geliştirmesi, yerel değerlere odaklı sürdürülebilir bir turizm stratejisi oluşturması, birbirini tamamlar nitelikteki yapıların restore edilerek işlevlendirilmesi çalışmaları nedeniyle Akseki Belediyesi Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Kula Belediyesi ise ‘Kula Jeoparkı ve Kentsel Koruma Projeleri‘ kapsamında Türkiye’de koruma tartışmaları ve yönelimlerini zenginleştiren vizyonel bakış açıları ve uygulamaya dönük güçlü işbirlikleriyle öne çıktı. Seyhan Belediyesi de “Tepebağ Kentsel Sit Alanı İçindeki Koruma Projeleri” ile mahalle ölçeğinde kurgulanmış koruma stratejisini, başarılı noktasal uygulamalar ile kısa sürede hayata geçirdiği; kent bütünü ile etkileşimi artıran ve kültür odaklı bir gelişim yaklaşımını desteklediği için Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Bu yıl 17.’si düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 15 Kasım Perşembe günü Antalya Expo Center’da düzenlenecek olan 25. YAPEX Restorasyon Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca fuar alanında açılacak sergi ile yarışmaya katılan belediyelerin proje ve uygulamaları, ilgili sektörler ve fuar ziyaretçileriyle paylaşılacak. ÇEKÜL Vakfı işbirliği ve TKB’nin desteğiyle Akdeniz Tanıtım tarafından düzenlenen YAPEX Restorasyon Fuarı’nın bu yılki ana teması ise “Kültür Öncelikli Yönetim”. TKB üyesi belediyeler, bu temaya uygun stantlarıyla da fuarda yer alacak.

Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ödül alan belediyelerin ve projelerin tam listesi ise şöyle;

Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü: Melikgazi Belediyesi: Melikgazi Kent Merkezi ve Çevresinde Uygulanan Bütüncül Koruma Programı.

Jüri Özel Ödülleri: Akseki Belediyesi: Akseki Ticeret Müzesi, Zilalci Konağı ve Bademli Han Restorasyon Projeleri, Sarı Hancılar Han Restorasyonları, Cevizli Metin Sözen Sokağı Sağlıklaştırma Projesi. Kula Belediyesi: Kula Jeoparkı ve Kentsel Koruma Projeleri. Seyhan Belediyesi: Tepebağ Kentsel Sit Alanı İçindeki Koruma Projeleri.

Proje Ödülleri: Burdur Belediyesi: Gümüş Değirmeni ve Mübadele Kültür Evi Restorasyon Projeleri. Elazığ Belediyesi: Harput’ta Kentsel Sit Alanı İçinde Tek Yapı Ölçeğinde Restorasyon Projeleri. Kadıköy Belediyesi: Sinema-tek Sinema Evi Projesi. Kaymaklı Belediyesi: Rahim Hoca Konağı Restorasyon Projesi. Kepez Belediyesi: Lyrboton Kome Arkeopark Projesi. Kumluca Belediyesi: Olympos Ören Yeri Çevre Düzenleme Projesi. Oğuzeli Belediyesi: Barak Mimarisi ve Kültürünün Korunması Projesi. Ödemiş Belediyesi: Bademli Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma ve Ödemiş Kültür Turizm Ofisi Projeleri.

Uygulama Ödülleri: Akçadağ Belediyesi: Levent Vadisi ve Seyir Terası Projesi. Kuşadası Belediyesi: Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi, Sevil Yaşar Altaş Evi Restorasyonu. Mudanya Belediyesi: Taş Mektep Restorasyonu, İsmet İnönü Parkı, Mütareke Meydanı ve Girit Mahallesi Kentsel Tasarım Uygulaması. Nilüfer Belediyesi: Sanat ve Kültür Köyü Misi Projesi. Süleymanpaşa Belediyesi: Sanat Galerisi Uygulaması. Şahinbey Belediyesi: Mecidiye Hanı Restorasyonu, Ulucanlar Mahallesi Sokak Sağlıklaştırması Projesi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Kızılkaya Nekropolü Çevre Düzenleme ve Restorasyon Projesi. Tire Belediyesi: Kutluhan Restorasyonu.

Süreklilik Ödülleri: Afyonkarahisar Belediyesi: Kent Merkezinde tek yapı ölçeğinde Restorasyon Projeleri ve Çakırköy Cami Restorasyon Projesi. Altındağ Belediyesi: Tarihi Kent Merkezinde Mahalle Kültürünü Canlandırma Projesi. Bursa Büyükşehir Belediyesi: Yaşam Kültürü Müzesi. Hatay Büyükşehir Belediyesi: Gali Konağı Restorasyonu, Eski İngiliz Okulu Restorasyon Projesi/ Samandağ’da Konut Restorasyonu Projesi. Kastamonu Belediyesi: Şeyh, Atabey, Çatlakoğlu, Keskinler Konaklarının ve Aşir Efendi Hanının Restorasyon Projeler. Konak Belediyesi: Aya Peras Kavi Rum Kilisesi Müştemilatı Restorasyonu, Kıllıoğlu Hamamı Restorasyon Projesi ve Roman Kültür Merkezi Projesi. Merzifon Belediyesi: Tacettin İbrahim Paşa Cami ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi. Niksar Belediyesi: Kaleiçi Mahallesi Sokakları Sağlıklaştırma Projesi ve Tarihi Roma Arsenali Restorasyonu. Taraklı Belediyesi: Şehit M. Nuri Kocabıyık Meydanı Projesi. Urla Belediyesi: Özbek ve Kamanlı Hamamları Restorasyon Projeleri, Hersekzade Hamam Müzesi Teşhir Tanzim Projesi, Tanju Okan Parkı Projesi, Zafer Caddesi ve Postahane Sokakları Sağlıklaştırma Projesi. Ünye Belediyesi: Konuk Evi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Projesi.

Başarı Ödülleri: Adana Büyükşehir Belediyesi, Akçakoca Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Altınordu Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Bayındır Belediyesi, Bornova Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi, Efeler Belediyesi, Eskigediz Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, İncesu Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Mudurnu Belediyesi, Nevşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Silivri Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Talas Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Uzunköprü Belediyesi, Yazıhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi.



İHA

