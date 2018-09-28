Bir anda canlanan heykeller çocukları heyecanlanırdı

Bir anda canlanan heykeller çocukları heyecanlanırdı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 28.09.2018 14:31
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Isparta Düğün Salonları
 
  - Bir anda canlanan heykeller çocukları heyecanlanırdı  
  - Hem korktular, hem büyük bir ilgiyle izlediler   
  - ‘Midas’ın kulakları’ adlı çocuk oyunu Antalya Müzesi’nde sergilendi   

 - Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ‘Midas’ın kulakları’ adlı gösterisinde mitolojik karakterler müzede calandırıldı. Gösterinin yapılacağı alana gelen çocuklar, mitolojik karakterleri canlandıran oyuncuları hayranlıkla izlemeye başladı. Oyuncuların aniden hareket etmesine şaşıran çocuklardan bazıları kaçarken, bazıları ise şaşkınlıkla izlemeye devam etti.   
 Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Müze Müdürlüğü ve Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün hayat geçireceği ‘Müzede Hayat Var’ projesi kapsamında, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün hazırladığı ‘Midas’ın Kulakları’ adlı çocuk oyunu Antalya Müze Müdürlüğü’nde yapıldı. 
  Tiyatro oyununda, sanatçıların mitolojik karakterleri canlandırması çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Öğretmenleriyle birlikte alana gelen çocuklar sırayla heykelleri incelemeye başladı. Mitolojik karakterleri canlandıran sanatçıları büyük bir hayranlıkla izleyen çocuklar, oyuncuların aniden hareket etmesine şaşırdı. Miniklerin bazıları korkup kaçarken, bazıları ise şaşkınlıkla izlemeye devam etti. 
  
 “Devlet Tiyatrosu herkese hitap edebilen bir repertuar hazırladı” 
  Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da oyunu izleyenlerin arasındaydı. Tiyatro gösterisinin ardından açıklamalarda bulunan Kurt, Ekim ayında Türkiye’de perdeleri açacaklarına dikkat çekti. Tiyatro severlerin beğenisine sunulacak, nitelikli, kaliteli repertuar hazırladıklarını ve oyunlar seçtiklerini belirten Kurt, “Şuanda 32 oyunla sezona başlıyoruz. Bu sayı sezon bitimine kadar 100 yeni oyun olacak. Bunların içinde Devlet Tiyatrosu’nda ilk defa oynayan yazarların eserleri, daha önce oynamış yeni yazılmış eserler olacak. Hem yerli, hem de dünya klasikleri çağdaş, modern oyunlar olacak. Devlet Tiyatrosu herkesi kucaklayan, herkese hitap edebilen bir repertuar hazırladı. Ümit ediyorum sezon tiyatro severlerle iyi buluşur” dedi. 
 
  “Müzeleri yaşayan sanat mekanları haline çevirmek istiyoruz” 
  Hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Kurt, Devlet Tiyatrosu’nun aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili çalışmaları da olduğunun altını çizdi. Dünya gündeminde olan göç ve mülteci temalı oyunlar da olduğunu dile getiren Kurt şöyle konuştu: 
  “Sezona hem uluslararası festivalle de devam edeceğiz. Bu yıl Trabzon Devlet Tiyatro’muzun Festivalinin 20’inci yılı, Antalya Devlet Tiyatro’muzun Festivalinin 10’uncu yılı. O yüzden festival döneminde hem Antalya hem de Trabzon’a özgü farklı çalışmalarımız olacak. Fakat bizim bunların yanı sıra bir antik tiyatrolar buluşması projemiz var. Mayıs ayından itibaren antik tiyatrolar buluşmamız devam edecek. Ege’den Akdeniz'e kadar sürecek antik tiyatrolar buluşmamız var. Sezona kadar devam edecek nöbetçi tiyatro uygulamamız sürecek. Kütüphanede yapacağımız atölye çalışmaları var. Müzede gösterilerimiz olacak. Yerleşik bölgelerimizin tamamında müzelerin konseptine uygun performanslar sergileyeceğiz. Sezon süresince devam edecek. Müzeleri yaşayan sanat mekanları haline çevirmek istiyoruz. Müzelerimizi tanıtmak, medeniyetimizi göstermek, sanatımızı tanıtmak, hem de Türk gösteri sanatlarını sadece sahnede değil, müzelerde ve kütüphanelerde göstermek istiyoruz. Antalya da bulunma sebebim hem gösteri izlemek hem de provaları görmek istedim. Antalya Devlet Tiyatrosu kente verimli performanslar gerçekleştirecek” 
 
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İHA
                                         
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