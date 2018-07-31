Korkuteli'de öğretmenlere “Oyun Tabanlı Blok Kodlama” kursu

Korkuteli'de öğretmenlere “Oyun Tabanlı Blok Kodlama” kursu
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Isparta Düğün Salonları
  - Korkuteli'de öğretmenlere “Oyun Tabanlı Blok Kodlama” kursu  
 
- Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görevli öğretmenlere yönelik 1 haftalık “Oyun Tabanlı Blok Kodlama” kursu açıldı.  
 
 
Cumhuriyet Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Altun tarafından Mesude-Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde verilen hizmet içi eğitim kursuna başta matematik ve sınıf öğretmenleri olmak üzere değişik branşlardan 18 öğretmen katıldı.  
 
Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, “Teknolojik gelişmelere ve çağın gereklerine uygun olarak öğretmenlere yönelik bu konuda ilk kez bir hizmet içi eğitim kursu düzenliyoruz. Robotik ve kodlama eğitimi ülkemiz ve geleceğimiz açısından çok önemli, yaz tatilinden feragat ederek kendini geliştirmek, okullarında sınıflarında öğrencilerine bu konuda rehberlik etmek için bu kursa gönüllü olarak katılan öğretmenlerimizi tebrik ederim. 1 haftalık kurs süresinde öğretmenlerimiz temel programlama mantığı, algoritma oluşturma ve blok tabanlı kodlama araçları gibi konularda eğitimler aldılar ve sertifika almaya hak kazandılar. Aldıkları eğitimin öğrencilerin kodlama öğrenmesine rehberlik etmelerinde ve kendi branşlarıyla ilgili derslerde sınıflarda kullanılacak aplikasyonlar geliştirmelerinde yararlı olacağını düşünüyorum. Kodlama, yalnız bilgisayar dersinde değil tüm derslerde kullanılabilen, öğrencinin ‘bilgisayarca düşünme’ ve problem çözme becerilerinin gelişimini sağlayan bir konu olarak önemli. Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerin ihtiyaç duydukları ve çağın gerektirdiği konularda mesleki ve kişisel gelişimleriyle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapmaktayız. “ 

"Öğretmenlerimizde robotik kodlamada iyi olmalı" 
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Altun ise: “Öğretmenlerimize temel seviyeden başlayan uygulama ağırlıklı bir kurs düzenledik. Kursumuzu code.org gibi ücretsiz online platformların eğitimleriyle destekledik. Tüm dünyada kullanılan Scratch ve MBlock gibi blok kod tabanlı yazılımları kullanarak programlar geliştirdik.  Kursta öğretmenlerimiz kendileri eğitici oyunlar ve uygulamalar geliştirdiler.  Blok tabanlı kodlama öğrencilerin kodlama becerileri kazandırmada kullanılan en yaygın yöntem bu yüzden öğretmenlerin bu konuda bilgi sahibi olması önemli. Öğrencilerimizin robotik ve kodlama konularında gelişmelerini istiyorsak önce öğretmenlerin bu konuda iyi olması en azından temel düzeyde bilgi sahibi olması gerekir, bunun için bu eğitim oldukça önemliydi. Öğretmenlerimizden aldığımız dönütler de bu eğitimin yararlı olacağını işaret etmektedir.”  
 
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İHA
                                         
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