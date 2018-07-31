- İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, 4 Temmuz 2009 tarihinde yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliğinde revizyon yapılacağını belirterek, "Tüm üyelerimiz, ilgili paydaşlarımız, 15 Ağustos 2018 tarihine kadar odamıza öneri ve taleplerini iletebilirler" dedi.İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi’nin 5.Olağan Meclis Toplantısı merkez bina toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı Meclis Başkanı Berna KünerVanmannekes’in açılış konuşması ile başladı.Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren ve temmuz ayının kendileri için önemli bir ay olduğuna dikkat çeken Berna KünerVanmannekes, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı Oda olarak en iyi şekilde kutladıklarını hatırlatarak, gelecek yıl kutlamaların çok daha kapsamlı ve görkemli bir şekilde yapılacağını söyledi.Toplantıda 2018 yılı haziran ayı gelir giderleri, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Kemal Piro tarafından sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.Çetin, meclis üyelerine oda faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Temmuz ayı çalışmalarını bir sunum ile paylaşan Çetin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez Ofisi ve Başkan Tamer Kıran’ın Antalya’ya gösterdiği ilgiyi ve desteği anlattı.Başkan Kıran’dan Antalya adına bir söz aldıklarını belirten Ahmet Çetin, "İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez Ofisi ve Başkan Tamer Kıran’ın Antalya’ya büyük ilgisi var. Kendisi Antalya ile çok yakından ilgileniyorlar ve isteklerimizi hiç geri çevirmiyorlar. Oda hizmet binamızın Liman Mahallesi'ne taşınması ve özellikle kendi binamızın olması için her türlü desteği veriyorlar. 2019 yılında satın almak kaydıyla kendi binamıza taşınmayı planlıyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" dedi.Toplantıda, 24 Temmuz 2009 tarihinde yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliğinde yapılacak olan revizyonlar ile ilgili görüş ve öneriler de alındı.Başkan Ahmet Çetin, konunun önemine dikkat çekerek, "Deniz turizmini, kruvaziyer turizm, marina işletmeciliği, yat işletmeciliği, günübirlik tur işletmeciliği, bareboat işletmeciliği, su sporları ve su altı sporları işletmeciliği kapsamaktadır. Odamız üyelerinin büyük çoğunluğu ekmeğini deniz turizminden kazanmaktadır. 24 Temmuz 2009 tarihinde yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliğinde revizyon yapılacak. Bu konuda tüm üyelerimizin görüş ve önerilerine ihtiyacımız var. Tüm üyelerimiz ve konu ile ilgili paydaşlarımız 15 Ağustos 2018 tarihine kadar odamıza gereken öneri ve taleplerini iletebilirler. Bunun için bu yönetmelik çok önemlidir" dedi.İHA