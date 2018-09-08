- Korkuteli Askerlik Şubesine ve İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı'na atanan yeni komutanlar ilçeye gelerek görevlerine başaltılar. Askerlik Şubesi Başkanlığına P. Asteğmen Cem Akyıldız ve P. Astsubay kıdemli Başçavuş Murat Patlar, Merkez karakol komutanlığına J. Başçavuş Mustafa Duran atandı.Korkuteli Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı’nın Adıyaman Kahta ilçesine tayin olmasının ardından yerine vekaleten Personel Asteğmen Cem Akyıldız atandı. Akyıldız, askerlik Şubesi başkanlığına gelerek görevine başladı. Korkuteli askerlik Şubesi başkanlığı emrine atanan personel astsubay kıdemli Başçavuş Murat Patlar'da ilçeye gelerek görevine başladı.Merkez karakol komutanı Mehmet Dinçtürk’ün emekliye ayrılmasının ardından, boşalan bu göreve Diyarbakır’da görev yapan Jandarma Başçavuş Mustafa Duran atandı.İHA