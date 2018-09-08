Tarım alanlarına zararıyla bilinen çekirgeleri gelir kapısı yaptı

Tarım alanlarına zararıyla bilinen çekirgeleri gelir kapısı yaptı
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Isparta Düğün Salonları
  - Tarım alanlarına zararıyla bilinen çekirgeleri gelir kapısı yaptı 
  - Rehberlik mesleğini bırakıp çekirge üretimine başladı 
  - Olgun çekirgeler 65, küçük çekirgeler 37 kuruştan satılıyor   
  - Antalyalı girişimci, istilalarıyla tarım alanlarına zarar veren çekirge türlerinden birini gelir kapısı haline getirdi.   
  - Yılda 1 milyon çekirge üreten Gökgöl, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika ülkelerine de ihracata hazırlanıyor.   
 
 - Antalya’da girişimci Selami Gökgöl, istilalarıyla tarım alanlarına zarar veren çekirge türlerinden birini gelir kapısı haline getirdi. Yılda 1 milyon çekirge üreten Gökgöl, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika ülkelerine de ihracata hazırlanıyor. Selami Gökgöl, olgun çekirgeleri 65, küçük çekirgeleri 37 kuruştan satıyor. 
 
  Rehberlik mesleğini bırakıp, iç piyasadaki ihtiyaç doğrultusunda canlı yem üretimine yönelen girişimci Selami Gökgöl, 16 yıldır Aksu’nun Kurşunlu Mahallesi’ndeki çiftliğinde çekirge üretimi yapıyor. Gökgöl, 10 dönüm üzerine 1.5 dönümü kapalı alanda 370 kafeste yılda 1 milyon çekirge üretimi yapıyor. Pet shop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ve amatör balıkçılıkta canlı yem olarak kullanılan çekirgenin büyüğü 65, küçüğü 37 kuruştan alıcı buluyor. 

  "Dünyada çeşitli alanlarda kullanılıyor" 
  Gerekli izin ve prosedürü tamamladıktan sonra Türkiye’nin ilk resmi çekirge üreticisi olduklarının altını çizen Selami Gökgöl,“ Amacımız yıllar içinde farklı yem türlerini de üretmek. Bizim ürettiğimiz ürünler hayvan gıdası değil Finlandiya başta olmak üzere İngiltere, Almanya,Avusturya, şimdi İsviçre var. Bunu insan gıdası olarak kullanmaktalar. Amerika’da pastada kullanılıyor. Kızartması çok meşhur. Finlandiya’da ekmeğe katkı maddesi olarak kullanılıyor. Bir çok alanda kullanılıyor yeter ki beynimize olumlu sinyal verip, yenilebiliyor diyelim.”dedi. 

  "Korkulacak durum yok" 
  Çekirge’nin yaşadığı sürece sağlıklı olduğunu belirten Gökgöl, “Çünkü çekirge zirai ilaç kalıntısı olan bir gıdayı tüketmez. Çekirge buğday, arpa, yulaf yer. Bunun haricinde başka bir şey yemez ve o nedenle temizdir.”dedi. 
  Doğada yüzlerce çekirge türü olduğunu ama kendilerinin özel bir tür ürettiğini kaydeden Selami Gökgöl, “Locusta Migratoria” türünden çöl çekirgesi yetiştiriyoruz. Kafeslerde yetiştirilen çekirgeler daha evcildir ve kanatları çok aşırı gelişmemiştir.Uzun mesafe uçamazlar. Bizim çekirgeleri sürüngene verdiğiniz zaman kaçmaz, insandan da kaçmaz. Doğadaki çekirge uzak mesafeden bile sizden kaçar. Doğadaki çekirgenin açtığı istilalar, tarım alanlarına verdiği zarar vardır. O türlerle, bizim türleri kıyaslamamak lazım. Düzenli şekilde yemlerini verdiğiniz sürece korkulacak durum yoktur.” Çiftliğimizde gerekli güvenlik önlemleri de vardır.” dedi. 

  "Dubai'ye ihracat" 
  Gökgöl, Antalya’da bu çekirgelerin dışarı çıksa dahi zirai ilaçlı gıda tüketeceklerini için uzun süre yaşayamayacaklarına değindi. 
  Yeni pazar anlamında Dubai’li işadamları ile görüştüklerini ifade eden Selami Gökgöl,kısa süre sonra oraya da ihracat yapmaya başlayacaklarını bildirdi. 

  "1 milyon çekirge hep satışa hazır" 
  Her zaman ellerindeki çekirgeyi belirli miktarda tuttuklarını kaydeden Gökgöl, “ Talep olsun olmasın burada 1 milyon çekirge satışa hazır bekliyor. Bu 1 milyon çekirge satılıyor anlamı taşımamalıdır. Yeni müşteri bize süreklilik arz edecek şekilde,alıcı olursa ona mal yok dememek içindir. Gelen kişiye 3-4 ay sonra talebi karşılayacağımızı söylersek müşteri gider. O müşteriye bugün mal lazımdır. İlave müşteriye göre çalışıyoruz.”diye konuştu. 

  "Büyük 65, küçük 37 kuruş" 
  Isı diğeri ve hatalı yemleme sonucu 1 milyona yakın çekirgesini kaybettiğini ve iflasın eşiğine geldiğine değinen Gökgöl,“ Dikkatli çalışma yapıyoruz, her zaman elimizde fazla amal oluyor. İç piyasaya lira üzerinden ürün satıyoruz. Ülkemizde her zaman lirayı kullanıyoruz. Amaç çok kar gütmek değil piyasaya hakim olmaktır. Çekirgemizin yetişkin ergin boy fiyatının tanesi 65 kuruştur. Yavru çekirgenin fiyatı 65 kuruş değil, yavrunun tanesi 37 kuruştur.”diye konuştu. 

  "Uygun fiyat" 
  Gökgöl, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle piyasaya en uygun fiyattan çekirge sattıklarını kaydederek, “ Bu fiyatlarına altına inemiyoruz. Çünkü hayvanların gıda tüketimi hayli fazla. Bulundukları ortamın yaz kış ısıtılması.Nem oranını ayarlanması, havalandırılması gerekiyor. Personel ve  elektrik giderlerini de eklersek bu fiyatlar oluşuyor.”dedi. 

  "Finlandiya gıdada kullanacak" 
  Merdiven altı yetkisiz kişilerin çekirge üretimini eleştiren Gökgöl, işi ticarete döken kişinin devlete vergisini vermesini gerektiğini vurguladı. 
  Hedeflerinde hep ihracatı arttırmak olduğunu dile getiren Gökgöl, “Yurt dışına bir süredir mal veremiyorduk. Yeniden başladık. Finlandiya ile görüşüyoruz onlar çekirgeyi insan gıdasında kullanacaklar. Almanya’yla birlikte Avrupa pazarımız genişleyecek.” Diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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