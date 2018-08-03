- Akdeniz Bölgesi’nin meyve ambarı olarak bilinen Antalya'nın Korkuteli ilçesinde armut hasadı başladı.Akdeniz Bölgesi'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden Korkuteli'de üreticiler armut hasadına başladı. Yazır Mahallesinde armut hasadına başlayan çiftçiler, verimin geçen yıla oranlar daha iyi olmasının sevincini yaşıyorlar.Üretici Arif Şenol, geçen yıl ürünün 1.20- 1.50 TL'den alıcı bulurken bu yıl 2 TL’den alıcı bulmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, “Bu yıl sezon geçen yıla göre daha iyi. Fiyat olarak geçen yıla göre memnuniyet verici. İlçemizde meyve üreticilerinin yüzde 100'ü damlama sulama yöntemiyle bahçe suluyor. Bu nedenle verimli ve kaliteli ürün elde edildi. İyi üretim yapıp kaliteli ürün yetiştiren üreticiler geçen yıla göre daha yüksek fiyatlara sattılar ürünlerini." dedi.İHA