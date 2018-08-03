- Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kızı ağır yaralandı.Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Serik ilçesi Kökez Mahallesi cuma pazarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yücel Y.’nin kullandığı 07 ACK 710 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle Ramazan K. (43) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ramazan K. ve arkasındaki kızı E.K. (14) yola savruldu. Baba-kızın kaskları bulunmazken, Ramazan K. başına aldığı darbe nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.E.K. ise kazada ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı E.K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırdı. E.K. daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ramazan K.'nın cansız bedeni ise Serik Devlet Hastanesinin morguna konuldu. Ramazan K.'nın cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderilecek.İHA