"Kadından boyacı mı olur" diyenlere inat ayakkabı boyacılığı yapıyor

"Kadından boyacı mı olur" diyenlere inat ayakkabı boyacılığı yapıyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - "Kadından boyacı mı olur" diyenlere inat ayakkabı boyacılığı yapıyor    
  - Antalya’da yaşayan bir çocuk annesi Ayla Önal, kızını okutabilmek için ayakkabı boyacılığı yapıyor  
  - 58 yaşındaki Ayla Önal:  
  - "Özellikle kadın müşteriler bir erkek mesleğinde evime ekmek götürdüğüm için benimle gurur duyuyorlar. Caddeden geçen kadınlardan 'helal olsun' diyenler oluyor"  
 
 - Antalya’da yaşayan bir çocuk annesi 58 yaşındaki Ayla Önal, "Kadından boyacı mı olur, ben kadına ayakkabı boyatmam" diyenlere inat yıllardır boyacılık yaparak evine ekmek götürüyor.   
  Küçük yaşta ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan Ayla Önal, Antalya'nın en işlek caddelerinden olan Ali Çetinkaya Caddesi'nde yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında mesleğini yapıyor. Antalya'nın ilk ve tek kadın ayakkabı boyacısı olduğunu belirten Önal, özelikle kendisini fark eden kadınların önce şaşırdığını, ardından ise 'helal olsun' dediklerini belirtti. Mesleğe 9 yaşında kundura siparişi ile başladığını söyleyen Önal, zaman içerisinde çeşitli mesleklerle ilgilendiğini ama sağlık nedenlerinden dolayı tekrar ayakkabı boyacılığı yapmaya başladığını belirtti. Antalya'ya 1997 yılında geldiğini ve 14 yıldır Antalya'nın ilk ve tek kadın ayakkabı boyacısı olduğunu söyleyen Önal, "Bu işin kadını erkeği yoktur. Ekmeğini namusuyla kazandıktan sonra kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur" dedi. 
  Antalya'da ayakkabı boyacılığı yapmaya başladığı ilk yıllarda tepkiler aldığını belirten Önal, "Kadından boyacı mı olur', 'Ben kadına ayakkabı boyatmam' diyenler oldu. Ama sonradan gelerek ayakkabılarını boyatarak özür dileyenler bile oldu. Sabah 8'de işe başlıyorum. Memurların ve çalışanların sık geçtiği bir saat, ayakkabısını boyatanlar oluyor. Akşam ise 7-8 civarı tekrar evime gidiyorum. Sonuçta ev hanımıyım, bir kızım var ve ona bakıyorum" dedi. 
 
  "Helal olsun diyorlar" 
  Kadın ve erkek müşterileri olduğunu anlatan Önal, "Ayakkabısını boyatanlar erkek veya bayan fark etmiyor. Özellikle kadın müşteriler bir erkek mesleğinde evime ekmek götürdüğüm için benimle gurur duyuyorlar. Caddeden geçen kadınlardan 'helal olsun' diyenler oluyor" ifadelerini kullandı. 
  Kanser hastası olduğunu ve kızını okutmak için çalışmak durumunda olduğunu söyleyen Önal, "Boyacılığı bırakıp takı yaptım, pazarlamacılık ve hasta bakıcılığı yaptım. Yeri geldi tuvalet bile temizledim, ama rahatsızlığımdan dolayı sorunlar yaşadım. Yeniden ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Lisede okuyan bir kızım var ve amacım kızımı yetiştirip topluma kazandırmak. Asla pes etmedim ve etmem, kızım için ve kendi nefesim için gücümün yettiği yere kadar da çalışırım" dedi. 
  Stil boyalar nedeniyle insanların ayakkabı boyacılarına artık ihtiyaç duymadığının altını çizen Önal, "Günde 2-3 ayakkabı boyayabiliyorsam şükrediyorum. İnsanların ekonomik gücü zaten düşük, bir de stil boyalar yani hazır boyalar çıktığı için fazla iş yapamıyorum" ifadelerini kullandı. 
  Caddeden geçenlerin ve kendisini ilk kez görenlerin şaşkın bakışlarla kendisine baktığını belirten Önal, "14 yıldır da Antalya'da ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Antalya’nın ilk kadın boyacısıyım, beni ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Evim uzak olduğu için sandığı taşıma gücüm yok, bu nedenle burada kalıyor. Kadından kadına çok fark ediyor ama kadın hiçbir zaman kolay işe yönelmez. Rahatı seven kadın vardır, çalışmayı seven kadın vardır. Ama özünde ve yüreğinde bir anneyse, gerçekten eşine, evine ve yuvasına destek olmak istiyorsa, en önemlisi ayaklarının üzerinde durmak istiyorsa her mücadeleyi aşıp bir şeyler yapması gerekiyor" diye konuştu. 
  Cadde üzerinde esnaflık yapan bir vatandaş ise, "Biz genelde ayakkabı boyacısı olarak erkekleri görmeye alışkınız. Ama sonuçta ablam da işini düzgün yapan, çevredeki esnaflar tarafından da sevilen bir insan. Bizde ayakkabılarımızı boyatıyoruz. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. 
 
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İHA
                                         
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