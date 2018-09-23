- Antalya’da Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3’üncü Etap Raylı Sistem Projesi’nde raylar döşenmeye başlandı. Projenin Varsak-Otogar arasındaki ilk etabının Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kent içi ulaşıma kalıcı ve çağdaş bir çözüm sunacak olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi’ni kazandırıyor. Antalya'nın kamu kaynakları ile yapılmış en büyük projesi olan Varsak-Zerdalilik arasındaki 3. Etap Raylı Sistem Projesi ilerlemeye devam ediyor.Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde, Varsak depolama alanından itibaren raylar döşenmeye başlandı. Hat boyunca ölçümsel olarak ayarlamalar yapılarak, ray altı betonlamasına geçildi. Bir taraftan ray döşemesine başlanırken diğer taraftan da katener direk ankrajı çalışmaları da devam ediyor. Sakarya Bulvarı Otogar arasında ise yağmur suyu hattı boru montajı ve dolgu imalatı hızla ilerliyor.Varsak- Zerdalilik arasındaki 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde ilk etapta Varsak-Otogar hattına kadar olan kısmın mevcut sisteme bağlanacağını belirtti. Aralık ayı sonunda bu hattın devreye sokulması hedefleniyor. 2019’daki yerel seçimlerinden önce de üniversite önüne kadar olan hattın tamamlanması planlanıyor.Kepez Varsak’tan başlayıp, Meltem’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon bulunacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze’ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayıyla birleşecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da sil baştan yenilenecek ve gidiş-geliş olarak düzenlenmiş olacak.Antalya 3. Etap Raylı Sistem projesi ile kentin kuzeyinde yer alan Varsak bölgesinden şehir merkezine ve batısında yer alan Otogar, Üniversite Hastanesi, Üniversite yerleşkesi, Adliye, Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi önemli bölgelere yolcu erişimi sağlanacak. 1. Etap Meydan-Kepezaltı ve 2. Etap Meydan-Havalimanı-Aksu hatları ile entegre edilecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile Antalya’yı saran bir ring meydana getirilecek. Antalya’da toplam raylı sistem hat uzunluğu ise 55 kilometreye ulaşacak. Sistemler birbirine yolcu ve araç aktaracak şekilde planlandı.Kent içi ulaşımı rahatlatacak olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi, güzergâhı üzerindeki bölgelerin de değerini artıracak. Hattın büyük bir kısmı Kepez ilçesi sınırlarından geçiyor. Hattın geçtiği yerlerdeki konut ve iş yerlerinin kıymeti artarken, Kepez ilçesindeki mahalleler de ciddi bir değer kazanacak.İHA