Kahramanmaraş'taKahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.İlçe jandarma komutanlığı ekipleri Çiftlikkale Mahallesi'nde devriye sırasında, faaliyette olmayan özel bir maden şirketinin binasında şüpheli 2 kişi bulunduğunu tespit etti.Ekipler, yaptıkları çalışmada, T.B. (19) ve A.Y'nin (16) satmak için 100 metre elektrik kablosunu kestiğini belirledi.Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, A.Y'de, bilgileri aynı fotoğrafları farklı iki sahte kimlik çıktı.Gözaltına alınan şüpheliler, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.KAHRAMANMARAŞ (AA) -