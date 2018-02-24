Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

İstismar suçunda üç ayaklı formül

İstismar suçunda üç ayaklı formül
TÜRKİYE 0
böcüzade

İstismar suçunda üç ayaklı formül

Çocukların istismarcılardan korunması amacıyla kurulan komisyon, izlenecek yol haritasını büyük ölçüde netleştirdi. İstismar suçunu işleyenler ‘pedofili’ hastası olarak değil ‘sapık’ olarak değerlendirilecek ve tedbirler de buna göre alınacak.



İstismar suçunda üç ayaklı formül

Çocuk istismarının önlenmesi amacıyla yedi bakanlığın katılımıyla kurulan komisyonun başkanlığını yürüten Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yol haritasını Milliyet’e anlattı. Akdağ, TBMM’deki özel sohbetinde yedi bakanlığın ortak yürüttüğü, “kimyasal kastrasyon” ve “elektronik kelepçe” gibi tedbirleri de içeren cinsel istismara yönelik çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

ZAMAN KAYBEDİLMEYECEK: Hızlı mekanizma olacak. Bürokratik çalışmalar Aile Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında yürütülecek. Bakanlıklardan görüş istedim değil, ‘oturun masanın başına’ dedik. Zaman kaybetmek yok, Yarın (bugün) çalışacaklar.

 

10 GÜNDE BİTECEK: Değişecek kanunlar, maddeleri, idari karar ve mevzuat, mevcut uygulamalara ilişkin adımlar bir hafta 10 gün içinde kararlaştırılacak. Martın ilk haftasında somutlaşacak.

ÜÇ AYAK, ÜÇ ANA BAŞLIK: (Çalışmalar kaç başlıkta yürütülecek?) İlk başlık risklerin azaltılması, adli süreçlerin gözden geçerilerek cezaların etkinleştirilmesi ve mağdur ile ailesinin korunmasının güçlendirilmesi ile son olarak medya başta olmak üzere iletişim sağlıklı yürütülmesi. Bu ana başlıkların altında diğer alt başlıklar yer alacak.

FARKINDALIK ÇALIŞMASI: En önemli başlık risklerin azaltılması. Milli Eğitim, Gençlik Sporile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıkları başta olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlar farkındalık eğitimi yapacaklar. Aile ve çocuklara yönelik olacak. Öğretmenler, antronörler, sorumlular, polisler, savcılar hâkimler eğitilecek. Bunlar riski azaltmaya dönük çalışmaların temeli olacak. Eğitim müfredatı bu çerçevede yenilenecek.

GİZLİ KALACAK: Cinsel saldırı vakalarının gizli kalması çok önemli. Gizli soruşturma en önemli unsur olacak. Buna medyanın yardımcı olması lazım. Bunun en kötü risklerden biri şu: ‘Çocuk ve aileye hayır yapacağım’ diye ifşa ediliyor.  Basın organlarına çıkarmak ismini mahallesini şehrini yazmak olacak şey değil. Çocuk ne oldu, hayatı bitti. Kesinlikle çocuğun ve ailesinin gün yüzüne çıkmaması lazım.

ÇİM’LER ARTACAK: Çocuk İzlem Merkezlerimiz (ÇİM) var. 28 adet olan bu merkezler Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Vakaların yoğun olduğu yerlere odaklanılacak. Eğitimli, savcı, polis ve öğretmen görev alacak.

SİVİL ARAÇLA GÖTÜRÜLECEK: Bir çocuğun başına bir iş geldiğinde Allah göstermesin, sivil bir araçla alınacak, çocukla hiçbir şey konuşulmayacak. Ne oldu nasıl oldu, şu oldu bu oldu yok. Çocuk tedirginse ‘Evladım endişe etme’ denip sakinleştirilecek. ÇİM’de 24 saat deneyimli sorumlular var. Uzman psikolog olacak. Savcının sorularını psikilog çocuğa sorup, cevaplarını alacak.

BASIN HASSAS DAVRANMALI: Bu düzenlemeleri yaparken, eğer basın bize, ‘Bunlar kısıtlama yapıyor’ derse kötü başlangıç olur. Adana’daki çocuğu herkes tanıyor, ailesini herkes tanıyor. Batılı dünyada olmaz ama bizim kültürümüzde bu çocuk kız çocuğu ise evlenemez, bin türlü sorun çıkar. Basının patronları, yöneticileri, muhabirleri bu konuda hassas davranması gerekiyor. Asla çocuk ya da ailenin kimliğini ortaya çıkaracak yayın yapmamalı. Yayın yasağı verilene kadar her şey ortaya dökülüyor.

KASTRASYON OLACAK: Bu çalışmaları, kastrasyon-hadım tartışmalarına kurban edemeyiz. Önerilen kastrasyon değil. Zamanında Danıştay’ın, ‘kanunla netleştirin’ dediği şey. Bu sürekli olarak cinsel isteği azaltmak için hormon verildiği süre içeresinde testeron üretimi yavaşlatılması. Tek başına yetmez yanında psikiyatri tedavisi gerekebilir. Tedavi dememek lazım. Bugün meslek örgütleri Dünya Psikiyatrlar Birliği çocuklara yönelik olduğunda ‘hastalık değil, bu bir sapkınlık’ diyorlar. Pedofili dışında bile çocuğa yapılırsa insanlık adına suçtur. Bu cezanın tanımı, kapsamı ve sınırı açık şekilde metinde yer alacak.

Elektronik kelepçe

Cinsel istismar suçunu işleyenlerin cezasını çektikten sonra yeniden suç işleme oranının yüksek olması nedeniyle, bu durumlarda elektronik kelepçe uygulaması bir alternatif olarak çalışmalarda dikkate alınacak. Avrupa’da çok ağır cezalar veren ülkeler var. Suçu ağırlaştırırken, ölümlü olmayan cezalar, çok ağır cezalar veriliyor. Verilen cezanın en ağırı olması ancak öldürmeyi arzu ettirmeycek bir cezalandırma yapılması lazım. Cumhurbaşkanımız’ın talebi bizden, bunlara verilebilecek en makul en adil karar ne ise o verilmesi. Zaten 2014’te ağırlaştırıldı cezalar eklenebilecek hususlar varsa gerekirse onlar yapılacak. Düzenlemeleri set halinde gündeme getireceğiz. Kanun maddelerini de ayrı ayrı bakanlıkların maddeleri halinde değil, bir bütün olarak getireceğiz.

KAYNAKMİLLİYET
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK VE BEBEK GİYİM MAĞAZASI MİNİÇO AÇILDI
İŞTE ISPARTA'DA DOSTLAR BALIKÇILIK'TAN HAFTA SONU MENÜSÜ
Hastalanan işçiye kıdem tazminatı
Teşvik almayana toplu para
Isparta’da bağımlılıkla mücadele tiyatrosu
Emekli zammına enflasyon ayarı
ISPARTA'DA CAM BALKON KAMPANYASI GLASSWİN'DE
VALİ GÜNAYDIN “VATANDAŞIMIZI DİNLEMEK İÇİN AYAĞINA GİDERİZ”
Isparta'daki FETÖ/PDY davasında 12 müebbet hapis cezası
Emekli maaşları asgari ücretle eşitlenecek
Araç sahipleri dikkat! Zam haberi geldi
Isparta'da 700 Harbiyeliyi darbeye destek için Ankara’ya götürmeye çalışan 12 sanığa müebbet
Binlerce kişiye emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı
Isparta'da 2017 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi
Satıcı, BAİB Başkan adaylığını açıkladı
Bunu yapan emekli maaşı alamaz
Oy verme sistemi sil baştan
Çiftçilere büyük müjde! Bugün başlıyor
Çalışanlar dikkat! Bunu yapmayan yanar
Erdoğan müjdeyi vermişti! 15 bin TL cepte kalacak
Isparta'da Ev ve süs hayvanları satanlara eğitim semineri
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK GİYİM VE ARAÇ GEREÇ MAĞAZASI MİNİÇO
Eğirdir Elması, Mehmetçiğe ulaştı
Afrin şehidi Özalkan’ın vasiyeti yerine getiriliyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA ÇOCUK GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ALYANS YÜZÜKISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇİFTÇİLERE MÜJDEYİ VERDİ20 Şubat 2018
Çanak antene sonÇanak antene son23 Şubat 2018
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralıIsparta'da trafik kazası: 2 yaralı20 Şubat 2018
Eşi ölene çift maaşEşi ölene çift maaş20 Şubat 2018
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK GİYİM VE ARAÇ GEREÇ MAĞAZASI MİNİÇOISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK GİYİM VE ARAÇ GEREÇ MAĞAZASI MİNİÇO22 Şubat 2018
Ayrıldığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu Ayrıldığı eşini av tüfeğiyle başından vurdu 19 Şubat 2018
Isparta’da yeni mahalle kurma çalışmaları Isparta’da yeni mahalle kurma çalışmaları 20 Şubat 2018
Emekliye 355 liraEmekliye 355 lira20 Şubat 2018
Isparta'da 2017 yılında bebeklere en çok bu isimler verildiIsparta'da 2017 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi23 Şubat 2018
Şehir hastanelerinin ilk suda doğan bebeği Mahir bebek olduŞehir hastanelerinin ilk suda doğan bebeği Mahir bebek oldu22 Şubat 2018
Isparta^da trafik kazası!Isparta^da trafik kazası!18 Şubat 2018
Borcunu öde emekli olBorcunu öde emekli ol22 Şubat 2018
Dikkat! İşveren bunu yaparsa yandıDikkat! İşveren bunu yaparsa yandı19 Şubat 2018
3 çocukluya 1300 TL3 çocukluya 1300 TL21 Şubat 2018
Bunu yapan işçiye Yargıtay’dan kötü haber!Bunu yapan işçiye Yargıtay’dan kötü haber!20 Şubat 2018
Türkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacakTürkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacak21 Şubat 2018
Binlerce kişiye emeklilik müjdesi! İmzalar atıldıBinlerce kişiye emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı23 Şubat 2018
Dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilirDikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir22 Şubat 2018
Devletten herkese özel destekDevletten herkese özel destek21 Şubat 2018
Burdur'da ​Cuma pazarını 42 yıldır duayla açıyorlarBurdur'da ​Cuma pazarını 42 yıldır duayla açıyorlar20 Şubat 2018