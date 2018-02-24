Torba yasa tasarısı komisyondan geçti

Asgari ücretlilerden işsizlere, gençlerden kadınlara, ev-araba alacaklardan evleneceklere, ikinci emeklilik isteyenlerden yatırımcılara kadar milyonlarca kişiye müjdeler içeren torba yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarı, önümüzdeki hafta

Genel Kurulu'na gelecek. İstihdam teşviklerinin yer aldığı

tasarısı ile asgari ücret desteğini de içeriyor. Konut ve çeyiz desteklerini artıran düzenlemede hurda araç teşviği de yer alıyor. Çalışan annelere kreş teşviği, gençlerin çalışmasını destekleyecek düzenlemeler de torba yasa tasarısında yer alıyor..