“Analig Voleybol Akdeniz Grubu Müsabakaları” SDÜ Ev Sahipliğinde Başladı

“SDÜ spor alanında çok iyi bir altyapıya sahip”

Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu “Analig Voleybol Akdeniz Grubu Müsabakaları”na ev sahipliği yapıyor.Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalara, Akdeniz Bölgesinde yer alan Isparta, Antalya, Burdur, Mersin gibi 9 farklı ilden 300’e yakın sporcu katıldı. Üç gün boyunca devam edecek müsabakalarda ortaokul öğrencileri çeyrek finale çıkabilmek için mücadele edecek.Analig Voleybol Akdeniz Grubu Müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, “Üniversitemiz çok güzel spor tesislerine sahip. Günümüzde gençleri, teknoloji bağımlılığından kurtaracak yegane şey spordur. Tesislerimiz gençlerimizin kullanımına her zaman açık.” diye konuştu.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise böylesine önemli bir etkinliğin Isparta’da düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. SDÜ’nün spor alanında da çok iyi bir altyapıya sahip olduğunu belirten Seymenoğlu, gençlere turnuvada başarılar diledi.