Hiyalüronik Asit sayesinde cildin nem depolarını doldurarak cildin iyileşmesine yardımcı olur.

Panthenol sayesinde rahatsızlık hissinin hızlı bir şekilde giderilmesi için cildi nemlendirir.

Bakır-Çinko sayesinde cildin doğal dengesini korumasına yardımcı olur.

Avokado Perseose® sayesinde cildin nem bariyerini güçlendirir.

0-3 yaş arasında bebekler meraklıdırlar ve her şeye dokunmak, her şeyi denemek isterler. Bu dönemde anneler ne kadar dikkatli olsalar da küçük uflar kaçınılmazdır.Doğumdan itibaren her zaman bebeklerin yanında olan Mustela, küçük uflarda da CICASTELA ürünü ile onların yanında olmaya devam etmektedir. Emekleme döneminde el içinde ve dizlerde görülen kızarıklıklar, dizlerde ve dirseklerde düşme sonucu oluşan sıyrıklar, çarpma sonucu oluşan kızarıklıklarda cildi onarmak için %91 doğal kökenli içeriklerle formüle edilen Mustela, içeriğindeki;Bebek ve çocuklar için doğal kökenli ürünler geliştirmeyi taahhütleri arasına koyan’nın yeni ürünüannelerin ilk yardım çantalarındaki vazgeçilmezlerden biri olacak.