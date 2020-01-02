ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ BÜLTENİ

14.05.2012 yılında yayınlanankapsamında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suç (hakaret, tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme vs.) olarak sayılmış haksız fillerin hastane çalışanlarına karşı işlenmesi halinde; olayın mağduru hastane çalışanının haklarını araması, olayın şüphelisinin ise cezalandırılması adına gerekli işlemlerin Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülmesi için başlatılan “Beyaz Kod” uygulaması hastanemiz Çalışan Hakları “sorumlusutarafından tüm yönleriyle personellerimize anlatıldı.