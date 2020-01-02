ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ BÜLTENİ
14.05.2012 yılında yayınlanan “Çalışan Güvenliği Genelgesi” kapsamında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suç (hakaret, tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme vs.) olarak sayılmış haksız fillerin hastane çalışanlarına karşı işlenmesi halinde; olayın mağduru hastane çalışanının haklarını araması, olayın şüphelisinin ise cezalandırılması adına gerekli işlemlerin Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülmesi için başlatılan “Beyaz Kod” uygulaması hastanemiz Çalışan Hakları “sorumlusu Neriman ÖZKAN tarafından tüm yönleriyle personellerimize anlatıldı.