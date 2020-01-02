Gönüllü İlçe Sorumlusu
İsparta’nın Eğirdir ilçesinde;
- TEMA Vakfı ufuk ve hedeflerini benimsemiş,
- Tercihen 30 yaşından büyük,
- Aktif sorumlu yurttaş olarak, çevre sorunlarının çözümünde rol almak isteyen,
- Gönüllü olarak TEMA Vakfı’ıun Eğirdir’deki faaliyetlerini yürütecek ve TEMA Vakfı’m temsil edebilecek,
- Okuyan, araştıran, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve ilgili ilçede yürütülecek olan çevre aktivitelerinde etkin olarak yer alabilecek,
- Çalışmalara zaman ayırabilecek, gönüllülerle birlikte ve "gönüllü olarak" çalışmaktan keyif alan,
- TEMA Vakfı’nın değerleri doğrultusunda başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma çalışmalarımızda bize gönüllü olarak destek verebilecek Eğirdir İlçe Sorumlusu arıyoruz.
*Bu ian, personel alımı ilanı olmayıp, gönüllülük esasma bağlı olarak destek verebilecek "gönüllü" adaylarına yönelik bir ilandır.
Gizem Özgüven | Ege ve Akdeniz Bölge Koordinatörü | gizem.ozguven@tema.org.tr