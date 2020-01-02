TEMA Vakfı Isparta Eğirdir'de Gönüllü İlçe Sorumlusu Arıyor!

TEMA Vakfı ufuk ve hedeflerini benimsemiş,

Tercihen 30 yaşından büyük,

Aktif sorumlu yurttaş olarak, çevre sorunlarının çözümünde rol almak isteyen,

Gönüllü olarak TEMA Vakfı’ıun Eğirdir’deki faaliyetlerini yürütecek ve TEMA Vakfı’m temsil edebilecek,

Okuyan, araştıran, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve ilgili ilçede yürütülecek olan çevre aktivitelerinde etkin olarak yer alabilecek,

Çalışmalara zaman ayırabilecek, gönüllülerle birlikte ve "gönüllü olarak" çalışmaktan keyif alan,

TEMA Vakfı’nın değerleri doğrultusunda başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma çalışmalarımızda bize gönüllü olarak destek verebilecek Eğirdir İlçe Sorumlusu arıyoruz.

Gönüllü İlçe Sorumlusuİsparta’nın Eğirdir ilçesinde;İlgilenen gönüllü adaylarının fotoğraflı özgeçmişlerini 19 Ocak 2020 tarihine kadar gonullu@temax>rg.tr adresine göndermesini rica ederiz.*Bu ian, personel alımı ilanı olmayıp, gönüllülük esasma bağlı olarak destek verebilecek "gönüllü" adaylarına yönelik bir ilandır.Gizem Özgüven | Ege ve Akdeniz Bölge Koordinatörü | gizem.ozguven@tema.org.tr