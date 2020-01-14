Isparta sadece gül ve halısıyla meşhur değil! işte Isparta Yemekleri

Isparta sadece gül ve halısıyla meşhur değil! işte Isparta Yemekleri
TÜRKİYE
G.Tarihi: 14.01.2020 11:01
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Isparta Düğün Salonları

 Gezi rotamızda Isparta varsa gül bahçelerini gezmek ya da Isparta halısı almak önceliğimiz olur. Ancak gül cenneti olmasının yanı sıra Isparta yemekleriyle de ön plana çıkıyor. Sazan balığı dolmasından tutun bakla boranisine, Yalvaç güllacından gül lokumuna varana kadar Isparta mutfağı çeşitlilik konusunda dikkat çekiyor. Isparta'ya yolunuz düşerse Isparta yemeklerini tatmadan dönmeyin.

Ekran-Al-nt-s

 Gezi rotamızda Isparta varsa gül bahçelerini gezmek ya da Isparta halısı almak önceliğimiz olur. Ancak gül cenneti olmasının yanı sıra Isparta yemekleriyle de ön plana çıkıyor. Sazan balığı dolmasından tutun bakla boranisine, Yalvaç güllacından gül lokumuna varana kadar Isparta mutfağı çeşitlilik konusunda dikkat çekiyor. Isparta'ya yolunuz düşerse Isparta yemeklerini tatmadan dönmeyin.
 
 ​TUTMAÇ ÇORBASI

Ekran-Al-nt-s

Genelde Akdeniz yöresinde tüketilen bu çorba; un, yumurta ve tuz karışımıyla hazırlanan hamurun önce yufkaya dönüştürülüyor ardından tel şehriye ilave edilerek, salça ve yağ eşliğinde pişirilerek hazırlanıyor. Ispartılılar bu çorbayı evlerinde sıkça pişiriyorlar. Tadına siz de varsanız, çorbayı ocağınızda tıkırdatmadan duramazsınız:)

KABUNE PİLAVI

Ekran-Al-nt-s

Genellikle düğünlerde pişirilen yöreye özgü bu pilav, Ispartalılar'ın severek tükettiği bir lezzet. Soğan, nohut ve haşlanmış etin karıştırılmasıyla ortaya çıkan bu nefis pilavın, tesadüfi bir karışım sonucu ortaya çıkmış bir lezzet olduğuna inanılıyor.

BAKLA BORANİSİ

Ekran-Al-nt-s

Et yemeklerinin yanı sıra sebze yemekleriyle de insanı kendisine hayran bırakan Isparta mutfağında, Bakla Boranisi karşımıza çıkıyor. Bakla, bulgur, soğan, sıvı yağ ve yoğurtla yapılan bakla boranisi, genelde yemekten çok meze olarak görülüyor. Oldukça sağlıklı ve bir o kadar da leziz...


ISPARTA FIRIN KEBABI
Tandır kebabı olarak da bilinen bu lezzet, sadece Isparta'da değil özellikle Konya yöresinde de sıkça tüketiliyor. Taş fırında pişirilen kuzu eti, tandır veya pide ekmeğiyle beraber bakır tencerelerde servis ediliyor. Fırın kebabını ayrıca yanında domates, biber ve soğan pişirerek süslemek mümkün.

SAZAN BALIĞI DOLMASI
Her ne kadar denize kıyısı olmasa da bir Akdeniz şehri olan Isparta'da genelde göl balıkları tüketiliyor. Çorbası, yahnisi ve dolması yapılan balıklardan en popüleri ise Sazan balığı. İçi güzelce temizlenip oyulan sazan balığı, bulgur ve kuru naneyle hazırlanan iç harç ile bir güzel doldurularak pişiriliyor. Lezzeti mi? Tam olarak parmak ısırtıyor:)

MEYVE SEBZE REÇELLERİ
Dört bir yanı güllerle çevrili Isparta'da kompostolar ve reçeller oldukça ünlü. Kuru kaysının bile reçelini yapan Ispartalılar, işin gerçekten hakkını veriyorlar. Özellikle gül reçeliyle nam salan reçel furyasına, kiraz ve elma da eşlik ediyor.

YALVAÇ GÜLLACI

Ekran-Al-nt-s

Isparta ilinin şirin mi şirin bir ilçesi olan Yalvaç'a özgü bu yöresel lezzet, resmen damaklara bal çalıyor. Lorlu güllaç olarak da bilinen bu tatlının üzerine tüm işlemler bittikten sonra güzelce şerbet dökülüyor ve servis edilirken üzeri süsleniyor. Eğer Isparta'ya yolunuz düşerse tüm tatlılardan önce bu güllacın tadına bakmanızı tavsiye ederiz.

HAŞHAŞ HELVASI
Isparta'da yetiştirilen bir başka bitki türü olan haşhaşı, Isparta mutfağında da görmemiz oldukça mümkün. Kalorisi oldukça yüksek olan haşhaşın enerji verimi de bir hayli yüksek. Güller diyarı Isparta'nın güllaçtan sonra severek tükettiği ikinci tatlı oluyor haşhaş helvası...

BALKABAKLI BAKLAVA

Ekran-Al-nt-s

Baklava denilince haliyle akıllara ilk başta Gaziantep geliyor, ancak bu yöresel tatlımızın içine balkabağı da dahil olunca işin rengi haliyle değişiyor. Isparta'da sıkça yapılan Balkabağı baklavası normal baklavalardan farklı olarak; karanfil, zencefil ve balkabağı ile hazırlanıyor. Sonuç olarak ortaya bu farklı ve leziz tatlı çıkıyor.

GÜL LOKUMU
Reçeller başlığının altında Isparta'daki gülün önemini belirtmiştik. Isparta yöresinden gül lokumu çıkması şaşırtan bir durum değil aslında. Oldukça leziz olan lokumun içeriğinde; gül suyu, gül yaprağı, pancar ve kırmızı havuç gibi malzemeler de bulunuyor. Isparta'dan dönerken sevdiklerinize bir kutu gül lokumu getirmeyi unutmayın :)

Türkiye'nin Gül Bahçesi Isparta Artık Lavantalarıyla Anılıyor

 
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