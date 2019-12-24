Isparta Mesleki ve Teknik Eğitim Farkındalık Etkinlikleri

ISPARTA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları için 2019 yılı teması olarak belirlenen Mesleki ve Teknik Eğitim kapsamında Isparta’da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 24- 25 Aralık 2019 tarihlerinde Isparta Mesleki ve Teknik Eğitim Farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilecek.________________________ 24 Aralık 2019 Salı ________________________________ Saat : 10:00 – 12:00 Etkinlik Adı : Teknik ve Meslek Liseleri Öğrencileri Kariyer Yolunda Semineri Etkinlik Yeri : ITSO Ekonomi Kampüsü Konferans Salonu Konuşmacılar : Prof. Dr. Reşat SELBAŞ – ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Açılış Konuşmaları, MTOK Takdimi ve Tanıtımı MTOK Çıkışlı Öğrencilerin Konuşmaları Mezun MTOK Çıkışlı Öğrencilerin Konuşmaları Soru- Cevap Açıklama : ISUBÜ Teknoloji Fakültesi bölüm öğretim üyeleri ile Isparta’da teknik ve meslek liseleri öğrencilerinin ve öğretmenlerinin biraraya getirecek seminerde, MTOK Sistemi tanıtılacak, mesleki eğitimin önemi ve meslek lisesi öğrencilerinin kariyer planlamaları konuları ele alınacak. ________________________ 24 Aralık 2019 Salı ________________________________ Saat : 14:00 – 16:00 Etkinlik Adı : Lider Programı Etkinlik Yeri : ITSO Ekonomi Kampüsü Konferans Salonu Konuşmacılar : Açılış Konuşmaları ve Takdim Serkan SEVİM – Media Nova CEO / TUSİAD Dijital Dan. Kur. Bşk. Özel Oytun TÜRKOĞLU – Konuşmacı, Yazar Soru ve Cevap Açıklama : SDÜ ve ISUBÜ öğrencilerinin buluşturulacağı programda, panelist katılımcıların yaşam tecrübelerini aktaracak. Öğrencilerin gelecek kariyer planlamalarına olumlu katkı yapılması hedefleniyor. _______________________25 Aralık 2019 Çarşamba________________________________ Saat : 19:00 – 21:30 Etkinlik Adı : Geleceğim Mesleğim Konferansı Etkinlik Yeri : Barida Hotel Konuşmacılar : Prof. Dr. Serdal TERZİ – SDÜ Öğretim Üyesi Dr. Özgür BOLAT – Eğitim Bilimci Açıklama : Milli Eğitim orta öğretim özellikle 8. ve 9. sınıf öğrenci velilerinin ve öğrencilerin davet edildiği programda meslek liselerinin önemi anlatılacak. ‘Başarılı Ve Mutlu Öğrenci’ temasıyla Dr. Özgür BOLAT katılımcıları bilgilendirecek.