TÜRKİYE KUPASI YILDA 2 KEZ YAPILACAK

Türkiye E-Spor Federasyonu’nun (TESFED), Türkiye’nin ilk resmi espor turnuvası olarak hayata geçirdiği “TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası” finalleri 21-22 Aralık’ta Ataşehir FDR Oyun Merkezi’nde gerçekleştirildi.TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası finallerinde 3 bin 345 esporcu arasından belirlenen 106 sporcu mücadele etti. Türkiye Kupası finallerinde ilimizi İhsan Can Eryıldız, Mustafa Sarıoğlan ve Alperen Özfidan temsil etti.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu Başkanı Mert İhsan Özfalay’da Türkiye Kupasında ilimiz sporcularını yalnız bırakmadı.CS.GO kategorisinde final maçına yükselen X'it Fire takımı sporcularımız İhsan Can Eryıldız ve Mustafa Sarıoğlan final karşılaşmasının sonunda Türkiye ikincisi oldu.Sporcumuz Alperen Özfidan ise Zula kategorisinde mücadele etti. Zula Süper Lig’in en iyi takımları arasında yer alan Gamers of Future takımında mücadele eden Alperen Özfidan, Türkiye ikincisi oldu.E-Spor İl Temsilcisi Bahadır Kodaloğlu, “İlki düzenlenen ve 3 bin sporcu üzerinde sporcunun katıldığı Türkiye kupasında 106 finalist şampiyon olmak kıyasıya mücadele verdi. Büyük organizasyonda ilimizi 3 sporcu ile temsil ettik. 3 sporcumuzda kendi kategorilerinde üstün performans sergileyerek, Türkiye ikincisi oldular. Sporcularımızı kutluyor, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.Ülke çapında düzenlenen ve en popüler espor oyunlarından 6’sını bir araya getiren tek resmî organizasyon olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası, yılda 2 kez yapılacak. Sadece profesyonel takımların ve oyuncuların yer aldığı turnuvalardan farklı olarak, TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası’nda tüm Türkiye’den katılımcılar yarışabilecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü