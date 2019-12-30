Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi için iki önemli toplantı yapıldı

Yalvaç’ın ekonomik hayatı için büyük önem taşıyan ve yıllardır sürüncemede kalan Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi için geçtiği- miz perşembe günü, Isparta’da iki önemli toplantı gerçekleştirildi.



Yalvaç OSB için ilk toplantı, perşembe günü öğleden sonra Isparta İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirildi.





Uzun süredir çeşitli nedenlerle toplanamayan Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Kaymakam Aytekin Yılmaz’ın başkanlığında toplandı.



Kay- makam Yılmaz’ın yanı sıra Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Yalvaç TSO Başkanı Yalçın Kurucu, OSB ortakları Isparta İl Özel İdaresi, Yalvaç Belediyesi ve Yalvaç TSO’dan temsilcilerden oluşan 15 kişilik müteşebbis heyeti, gündemdeki konuları değerlendirerek, Yalvaç OSB Müdürlüğü kurulması konusunda görüş birliğine vardı.



Yalvaç OSB Müteşebbis Heyeti toplantısının ardından, Yalvaç Belediye Başkanı Tütüncü, Yalvaç TSO Başkanı Kurucu’nun içinde bulunduğu bir heyet Isparta Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Kadir Tekin’i ziyaret ederek yürütülecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundular.



Müdür Tekin, Yalvaç OSB ile ilgili atılan adımlardan mutluluk duyduklarını belirterek teknik ve idari anlamda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.



Yalvaç OSB için gerçekleşen bu olumlu gelişmelerin ardından OSB Müdürlüğü’nün kuruluş çalışmalarının başlayacağı kaydedildi.