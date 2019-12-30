

Yalvaç’ın 2018 Yılı Vergi Rekortmeni Mehmet Ali Özer

Isparta Defterdarlığı, 2018 yılı vergi rekortmenlerini 2019 yılının son haftasında nihayet açıkladı.



Açıklanan listeye göre, bu yıl ilçemiz Yalvaç’ ta 2018 yılında Gelir Vergisi mükellefleri arasında birinci sırayı Müteahhit Mehmet Ali Özer aldı.



2018 yılı vergi döneminde 791.788,20 TL matrahla ilk sırayı alan Isparta genelinde de ikinci sırayı aldı.Özer’in ardından ikinci sırayı Süleyman Heseki, üçüncü sırayı ise Lokman Şenol aldı.



Heseki 102.668,41 TL matrahla ilçemizde 2., il genelinde de 46. oldu. Şenol ise 85.082,87 TL matrahla ilçemizde 3., il genelinde 57. oldu.



Bu isimlerin ardından 72.388,17 TL matrahla Taner Karcı ilçede 4., ilde 71.olurken; Macit Durutürk 64.106,99 TL matrahla ilçede 5., ilde 85.; Erdoğan Benzer 62.811,42 TL matrahla ilçede 6., ilde 88. sırayı aldılar.



KURUMLAR VERGİSİ’NDE 1. BASMACIOĞLU MAKİNA



Isparta Defterdarlığı tarafından açıklanan Kurumlar Vergisi ilk yüz mükellef listesinde ilçemizden sadece iki şirket yer alabildi.



Basmacıoğlu Makina 1.124.624,89 TL ile ilçemizde 1., il genelinde 14. sırayı aldı.



Listeye giren bir diğer firma ise Dakduklu Madencilik oldu. Dakduklu Madencilik 317.421, 36 TL matrahla ilçemizde 2., il genelinde 41. sırayı aldı.



Mükellefleri kutluyor, bol ve bereketli bir yıl ve daha fazla vergi ödeyebilecekleri bir iş ortamı diliyoruz.