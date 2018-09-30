İşitme engelli ressamın müşteri temsilcisi çilesi

İşitme engelli ressamın müşteri temsilcisi çilesi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 - İşitme engelli ressamın müşteri temsilcisi çilesi   
  - İşitme engelli ressam Halit Şahiner, engelsiz insanlar gibi hizmet aldığı kurumların müşteri temsilcileriyle telefonla görüşüp sorunlarını çözmek istiyor.   
  - İşitme ve konuşma engelli olan Şahin: 
  - "Eşim yanımda bayıldı, 112’yi bile arayamıyorum" 
  - "Benim durumumda olan insanlar için görüntülü konuşma veya mesaj sistemi gibi bir sistem kurulsun, bizler de kimseye ihtiyaç duymadan işlerimizi halledebiliriz"   
 
 - Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki 3 çocuk babası işitme engelli Halit Şahiner, engelsiz bireylerin faydalandığı iletişim kanallarından faydalanmak istiyor.   
  Engelli olduğu için kullandığı telefon, internet, elektrik gibi pek çok hizmeti engelli tarifesinden kullandığını ancak bir sorunla karşılaştığında kurumların bunu gözardı ettiğini belirten Şahiner, faydalandığı kurumların müşteri temsilcileriyle telefonda görüntülü olarak konuşmak istiyor. 
  Yaşadığı ilçede “Sessiz Ressam” olarak bilinen ve çiftçiliğin yanında resim yaparak geçimini sağlayan Şahiner, kullandığı internet hattında meydana gelen sorunu çözmek için bile yakınlarına ihtiyaç duyuyor. 
  Kızı Nilay Şahiner, babasının adına olan engelli tarifeli internet hattında yaşanan sıkıntıyı gidermek için hizmet alınan kurumun müşteri temsilcisini aradı. Hattın işitme engelli babasının üzerine kayıtlı olduğunu, hattın tarifesiyle ilgili babasının değişiklik yapmak istediğini söyledi. Telefona çıkan müşteri temsilcisi hat sahibiyle görüşme yapabileceklerini, aksi halde hat sahibinin şubeye gitmesi gerektiğini vurguladı. Bunun üzerine hafta sonu olduğunu ve şubelerin kapalı olduğunu belirten Nilay Şahiner, “Babam şu an yanımda, sizinle görüntülü olarak işaret diliyle konuşabilir” dedi. Müşteri temsilcisi böyle bir görüşmenin mümkün olmadığını söyledi. Böyle bir görüşme yapabilmek için ilgili birimlere talepte bulunmak isteyen Nilay Şahiner için müşteri temsilcisi şikayet kaydı dahi oluşturamadı. 
  Yaşanan durumu anlatan Nilay Şahiner, “Gördüğünüz gibi babam resmini çizdiği Cüneyt Arkın’la ilgili internette bir resim araması yapmak istedi ancak internette sorun yaşadı. Durumu bana iletince müşteri temsilcisini aradım. Hattın babamın üzerine kayıtlı olduğunu, babamın engelli tarifesinden yararlandığını ve hatta sık sık sorun yaşadığımız için tarife değişikliği yapmak istediğini söyledim. Müşteri temsilcisi ise babamla görüşmesi gerektiğini veya hat sahibinin en yakın şubeye gitmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine hafta sonu olduğunu, şubelerin kapalı olduğunu, her müşteri gibi babamın da telefonla sorunlarını çözebilmesi gerektiğini belirttim. Babamın yanımda olduğunu ve kendisiyle görüntülü konuşma yapabileceğini söyledim ancak böyle bir görüşmenin mümkün olmadığını söyledi. Şikayet kaydı oluşturmak istedim, onu bile oluşturamadılar” dedi. 
  Babasının engelli olduğunu, engelli tarifesinden yararlandığını ancak buna rağmen ortadaki engeli kaldırıp kendisine hizmeti ulaştıramadıklarını belirten Nilay Şahiner buna benzer pek çok sorunla karşılaştıklarını söyledi. Bu gibi sorunlar nedeniyle babasını yalnız bırakamadıklarını dile getiren Şahiner, “Evde 4-5 kişi yaşıyoruz ama evde tek başına kaldığında görüntülü olarak annemi araması gerekse ve internet çekmese yine müşteri hizmetlerini araması gerekecek ancak arayamayacak. Önünde bir olay, kaza meydana gelse 112 gibi acil servisleri bile arayamıyor. Hiç değilse mesaj bölümünü açsalar engelliler de mağdur olmaz” diye konuştu. 
  Halit Şahiner’in eşi Bircan Şahiner ise başından geçen bir olayı anlattı. Çiftçilikle uğraştıklarını ve bir gün tarladan dönerken yolda kendisinin bayıldığını belirten Bircan Şahiner, “Eşim 112’yi görüntülü olarak arayamadığı için el yordamıyla yolda geçen araçları durdurarak yardım istemiş. Ben eşimin görüntü olarak hizmet almasını ve acil durumlarda her yeri arayabilmesini istiyorum” şeklinde konuştu. 
  İşaret diliyle yaşadığı sıkıntıları anlatan Halit Şahiner ise “Eşim yanımda bayıldı, yardım etmek istedim ancak yardım edemedim. 3G ile görüntülü arama yapabilseydim eşime yardımcı olabilirdim. Türkiye’deki tüm işitme engelli arkadaşlarıma yardımcı olunmasını istiyorum. 3G görüntülü aramayı bize getirsinler, tüm işitme engelliler de faydalansın. Gerek bankada gerek diğer kurumlarda iletişimde sorunlar yaşıyoruz” dedi. 
  Yetkililere seslenen Nilay Şahiner, “Babam işitme engelli olmasına rağmen, ortadaki engeli kaldıracağımız yere bir engel daha ekleniyor. Türkiye’de 2 milyonu aşkın işitme engelli var. Engellilere güzel fırsatlar verilmişken, teknoloji bu kadar ilerlemişken görüntülü konuşmayı getiremiyorlar. Babam evde tek başına da kalabilir. Bunu sadece işitme engellilere değil, tüm engellilere bu hakların verilmesi lazım. Ben nasıl oturduğum yerden hizmet alabiliyorsam, işitme engellilerin de alması gerekir” diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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