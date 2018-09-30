-Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Hollanda’da düzenlenen fuarda üçüncü kuşak olarak da tabir edilen emekli ve sonrası yaş grubu turist profili için tanıtım çalışması yaptı.Hollanda'nın Utrecht kentinde 26’ncısı düzenlenen 50 Plus Beurs’de (50 Yaş Üstü Tüketici Fuarı) Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tarafından tanıtım yapıldı. 550 firmanın katılım gösterdiği fuarda 50 yaş üstü kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak ve ilgilerini çekecek dünyanın en büyük markaları ve tatil şehirleri çeşitli etkinlikler yaptı. Bu kapsamda elektrikli araçlar, ev banyo tuvalet sistemleri ve dünyanın en büyük bisiklet markalarının tekerlekli araçları da tanıtıldı.Yatırım ve devre mülk evlerinin, villaların, tatil bölgelerinin, turistik tesislerin, sağlık firmalarının fuara yoğun katılım gösterdiğini söyleyen ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen, “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Hollanda Müşavirliği fuara 2011 yılından bugüne 30 metrekarelik özel yapım stant ile katılıyor. Bizler de ALTAV olarak son üç senedir olduğu gibi Alanya adına Bakanlık çatısı altında bölgemizi temsil ettik. " dedi.Fuarın 2017’de 82 bin olan ziyaretçi sayısı bu sene 98 bin 600 olarak resmi makamlar tarafından açıklandığını sööyleyen Birgen şöyle devam etti: " Alanya, katılım sayısını artıran ve gelişen fuarda Türkiye adına bölge tanıtımı yapan tek şehir oldu. Bu da yurt dışı tanıtımları adına ALTAV’ın hem Bakanlık hem de ülkemiz nezdinde iyi işler yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi ve standımız Hollanda vatandaşları tarafından büyük ilgi gördü. Ulaşımda göz bebeğimiz olan Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) ile Türkiye ve Alanya hakkında misafirlerimizin sorularını yanıtladık. 2019 sezonu için Hollanda’dan talep olarak güzel sinyaller aldık” .İHA