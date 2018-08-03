Huzur şehri Antalya

Huzur şehri Antalya
TÜRKİYE
G.Tarihi: 03.08.2018 13:26
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Isparta Düğün Salonları

  - Huzur şehri Antalya   
  - Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,  yaşlı lokali, yaşlı bakım merkezi, alzheimer hasta merkezi, hasta yakınları merkezi, huzur evi projeleriyle  Antalya’nın bir huzur şehri olması için çalışmalarını sürdürüyor.   
 
- Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın bir huzur şehri olması konusunda önemli hizmetler gerçekleştiriyor. Yaşlı lokali, yaşlı bakım merkezi, alzheimer hasta merkezi, hasta yakınları merkezi, huzur evi projeleri ile kimsenin çaresiz hissetmemesini sağlayan Başkan Türel, daha fazlasını yapmak için çalışıyor.   
  Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 2004-2009 ve 2014’ten bu yana görevde bulunduğu süre içerisinde halkın daha rahat, daha huzurlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Vizyon projeleri ile Antalya’nın bir dünya kenti olması yönünde önemli hizmetler gerçekleştiren Başkan Türel,  kültür, sanat, eğitim, sağlık ve sosyal projeleri ile halkın her ihtiyacına cevap veriyor. Antalya’nın engelli, spor, kadın, eğitim, sağlık şehri olması yönünde önemli hedefler koyan ve bu hedeflerini yaptığı hizmetlerle gerçekleştirmeyi başaran Başkan Türel ‘Huzur şehri Antalya’  hedefi ile de yüzleri güldürüyor. 

  Huzurevi huzur veriyor 
  “Huzurun şehri Antalya” hedefleri kapsamında hizmet veren Halil Akyüz Huzurevi, 60 yaş üzeri bedensel ihtiyaçlarını karşılayabilen, akıl ve ruh sağlığı yerinde, geçim sıkıntısı yaşayan, korunmaya muhtaç durumdaki bireyleri ağırlıyor. Huzurevinde ‘Belediyeniz ailenizin bir ferdidir’ anlayışı ile hizmet veriliyor. 

  Kimse minnet etmeyecek 
  Antalya’da hiç kimse kendisini kimsesiz ve çaresiz hissetmesin diye, yatalak hastalar için palyatif bakım merkezi kuran, yaşlı bireyler için tazelenme üniversitesini desteklemeye başlayan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda parkinson okuluna da destek veriyor. Her fırsatta ‘Yaşlılarımızın yalnız, bakıma muhtaç kalmasına izin vermeyeceğiz. Antalya’da kimse minnet etmeyecek’  ifadelerini kullanan Başkan Türel’in büyük önem verdiği Mavi Ev projesi de huzurun şehrine örnek hizmetlerden. 

  Ücretsiz hizmet 
  Alzheimer hastalarının günlük aktivitelerini geliştirebileceği aktif yaşam sürdürmelerini, var olan rezervlerinin korunmasını sağlayan ve hasta yakınlarının bilgi alışverişinde bulunabilmelerine imkân verenMavi Ev’de sağlık hizmeti, önleyici ve aktifleştirici bakım modeli, ergoterapi, demans mobil servis hizmeti, hasta yakınlarına psiko-sosyal destek hizmetleri ücretsiz veriliyor. 

  Hobi Bahçesi nefes aldırıyor 
  Emekli bireylerin de Antalya’da huzurla yaşaması için yapılan hizmetlerin başında gelen ‘Hobi Bahçesi ‘ projesi ‘Ben köyümü özledim, ama gidemiyorum’ diyenlerin ikinci evi oldu. Emekli bireylerin şehirden topraktan kopmaması amacıyla kurulan hobi bahçelerinde emekli vatandaşlar huzurla sebzesini yetiştiriyor, sporunu yapıyor, güneşini alıyor, komşularıyla yardımlaşıp, torunlarının yüzme havuzunda ve oyun parklarında eğlenmesini izliyor. Hobi bahçesi yoğun kent yaşamının içerisinde nefesaldıran bir mekân olarakdikkat çekiyor. 

  Emekli indirim kartı 
  Öte yandan Huzur Şehri Antalya kapsamında yine emekli bireyler için ulaşımda indirim kartı imkânı getirildi.Emekli indirim kartı Türkiye’de bir tek Antalya’da var. Antalyalı emekliler başvurmaları durumunda emekli indirim kartı ile tüm ulaşım hizmetlerinden indirimli faydalanıyor. 
 
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İHA
                                         
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