- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin düzenlendiği spor şenliğinde tansiyon, şeker ve kanser hastalıklarının arttığına dikkat çekti ve “Bizim buna karşı en önemli silahımız spor ve insanlarımızın mutlu olacağı kültürel ve sosyal etkinlikler. Bunları her alanda desteklemeye devam ediyoruz” dedi.Muratpaşa Belediyesi’nin 6 spor salonu, 2 stat, 4 spor tesisi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’yle Atatürk ve Bayındır Parkları’nda 24 ayrı branşta gerçekleştirdiği yaz spor okullarına devam eden gençler ve çocuklar Mustafa Çetin Kaya Stadı’nda düzenlenen şenlikte bir araya geldi.Futboldan hentbola,cimnastik ve baleden su topu, zumba ve badmintona farklı branşlara devam eden çocukların tören geçişiyle başlayan şenlikte spor okulları eğitmenleri “Çocuk istismarı insanlık suçudur” yazılı pankart taşıdı. Velilerin tribünleri doldurduğu şenlik saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şenlikte ayrıca zumba ve jimnastik okulları da gösteriler yaptı.Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa Belediyesi olarak gerek alt yapı gerek sosyal hizmetler gerekse insanları birleştirme ve komşuluk duygusu içinde bir geleceği tanzim etme konusunda emin ve azimli adımlarla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Bununla beraber Turunç Masa üzerinden Muratpaşa’da herkesin kendisinin ayrı ayrı torpilli kabul edebileceği ve bir telefonla bütün belediyecilik hizmetlerine eşit şekilde oluşabileceği bir dünyayı kurduklarını belirten Başkan Uysal, “Bütün bunları sizlerin vergileriyle, bütçeleriyle yapıyoruz. Bütün bunlar sizlerin başarısıdır. Bu yolda da yürümeye devam ediyoruz” dedi.Muratpaşa’da5’i salon olmak üzere 10 spor tesisini tamamlayarak hizmete açtıklarını belirten Başkan Uysal, “Spor etkinliklerimizi arttırıyoruz, kitle sporlarına önem veriyoruz. Gösteriye önem vermiyoruz.Tansiyon, şeker ve kanser hastalıkları artıyor. Bizim buna karşı en önemli silahımız spor ve insanlarımızın mutlu olacağı kültürel ve sosyal etkinlikler. Bunları her alanda desteklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.İHA