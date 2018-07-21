Hollanda ile normalleşme, Antalya'daki yerleşik Hollandalıları mutlu etti

Hollanda ile normalleşme, Antalya'daki yerleşik Hollandalıları mutlu etti
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Hollanda ile normalleşme, Antalya'daki yerleşik Hollandalıları mutlu etti   
 
 - Dışişleri Bakanlığı’ndan Hollanda ile Türkiye’nin ilişkilerin normalleşmesi kararı çıkmasının ardından Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Hollanda vatandaşlarını sevinç sardı. 
  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'la bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu çerçevede, geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen ve ilişkileri bozan üzüntü verici olayları ele aldıklarını söyleyerek,  Hollanda ile ilişkilerin bundan sonraki seyri için bir yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti. 
  
  Hollandalı vatandaşlarını sevinç sardı 
  Yaşanan gelişmelerin ardından Alanya’da yaşayan yerleşik Hollandalı vatandaşlarını sevinç sardı. Hollanda vatandaşı Hilde Dİjkstra, yaşanan bu gelişmenin çok güzel olduğu söyledi. Bu gelişmenin ilçedeki turizme çok büyük etkiler oluşturacağı söyleyen Dİjkstra,” Ben bu duruma gelmesinden çok memnunum, tüm Hollandalıların bu konuya çok sevineceğine inanıyorum” dedi. 
 
  “Hollandalıların da bu gelişmeyle daha çok ilçeye geleceğini umuyorum” 
  Hollanda vatandaşı Monique Van Voorthuizen ise ”Alanya için çok büyük bir gelişme. Sadece turizm için değil. Burada yaşayacak olan Hollandalıların da bu gelişmeyle daha çok geleceğini umuyorum” diye konuştu. 
 
  “Hollandalıların da bu gelişmeyle daha çok geleceğini umuyorum” 
  25 yıldır Alanya’da Hollandalılara yönelik restoran işleten Fuat Kılıç, bu gelişmenin kendileri için çok büyük bir sevinç olduğunu ifade etti. Kılıç,” Bu gelişmenin bizler ve turizm için çok önemli yeri olduğuna inanıyorum. Bundan sonrada daha iyi ilişkilerin olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. 
 
  İlişkiler 2017 Martında gerilmişti 
  Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı. 
  Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu. 
 
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İHA                             
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ISPARTA HABER
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